Hình ảnh thi công một công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh An Giang (ảnh minh họa).

Sở Tài chính tỉnh An Giang vừa công bố tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đến ngày 16/11/2026, theo Công văn số 12320/STC-KHĐT ngày 17/11/2026.

Theo số liệu Kho bạc Nhà nước khu vực XX cung cấp, tính đến 16h00 ngày 16/11/2026, toàn tỉnh An Giang giải ngân được 17.383,296 tỉ đồng, tăng 18,953 tỉ đồng so với ngày 13/11/2026.

Kết quả này đạt 60,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung là 28.892,404 tỉ đồng (bao gồm 5% tiết kiệm). Số vốn còn lại chưa giải ngân là 11.509,108 tỉ đồng.

So với kế hoạch UBND tỉnh giao là 27.913,209 tỉ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 62,28%, số vốn còn lại chưa giải ngân là 10.529,913 tỉ đồng.

Đáng chú ý, tiến độ giải ngân giữa các chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn lớn có sự chênh lệch.

Trong đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông giải ngân 1.837,996 tỉ đồng trên kế hoạch 2.603,571 tỉ đồng, đạt 70,60%.

Sở Xây dựng giải ngân 4.101,335 tỉ đồng trên tổng kế hoạch 5.819,563 tỉ đồng, đạt 70,47%, không tăng so với kỳ công bố trước.

Trong khi đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang giải ngân 985,068 tỉ đồng trên kế hoạch 2.203,697 tỉ đồng, đạt 44,70%.

Đáng chú ý, Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang được giao kế hoạch vốn 6.038,652 tỉ đồng nhưng mới giải ngân 2.014,377 tỉ đồng, đạt 33,36%. Đây là đơn vị có kế hoạch vốn lớn nhất trong bốn chủ đầu tư được Sở Tài chính thống kê riêng.

Theo phụ lục giải ngân, nhóm đơn vị cấp tỉnh đạt tỷ lệ giải ngân 55,92%, trong khi nhóm xã, phường, đặc khu đạt 75,94% kế hoạch vốn được giao.

Sở Tài chính cũng ghi nhận 3 đơn vị có tỷ lệ giải ngân 0%, gồm Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Thể thao (đơn vị chủ chương trình) và Chi cục Thủy lợi. Theo báo cáo, đây là các đơn vị vừa được bổ sung vốn theo các quyết định của UBND tỉnh trong tháng 8/2026.

Ngoài ra, có 9 đơn vị cấp tỉnh và 93 đơn vị cấp xã, phường, đặc khu đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của tỉnh.