An Giang giải ngân hơn 17.197 tỉ đồng vốn đầu tư công

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị.

Chiều 12/11, UBND An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 (Phiên thứ 5) với các địa phương trong tỉnh. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, lũy kế đến ngày 6/11 toàn tỉnh giải ngân trên 17.197 tỷ đồng, đạt 62,99% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, đạt 59,52% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung, đạt 61,61% so với kế hoạch vốn UBND tỉnh giao.

Tính tỷ lệ giải ngân theo từng chủ đầu tư, trong đó có 101 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân cả tỉnh, 24 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân cả tỉnh; 67 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân cả nước, 58 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn so với bình quân của cả nước.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước phát biểu tại hội nghị.

Đối với các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 đã giải ngân kế hoạch vốn đến ngày 6/11 trên 9.677 tỷ đồng, đạt 71,81% kế hoạch vốn được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị Văn phòng UBND tỉnh biểu dương các đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn mức bình quân cả nước; phê bình các đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mức bình quân của tỉnh.

Đồng chí đề nghị Sở Xây dựng công bố đơn giá cước vận chuyển vào ngày 16/11; các sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh xử lý công việc, văn bản liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian nhanh nhất.

Từ nay đến cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị các đơn vị, địa phương xác định mức giải ngân vốn của mình và lưu ý các mốc thời gian quan trọng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn mức bình quân cả nước.

Yêu cầu các chủ đầu tư quyết liệt tập trung đôn đốc nhà thầu thi công, giám sát công trường để tăng khối lượng, đẩy nhanh vốn; đồng thời có văn bản cam kết tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến 30/11 gửi về Sở Tài chính tổng hợp trong tuần sau.

Đề nghị Sở Tài chính nhanh chóng tham mưu UBND tỉnh việc điều chuyển các nguồn vốn đối với các dự án không giải ngân được do nguyên nhân khách quan qua dự án khác.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Kết thúc hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng tiếp tục chủ trì hội nghị về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý, điều hành ngân sách các tháng đầu năm đạt kết quả tốt, đã đi vào nền nếp, đảm bảo sự chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác quản lý điều hành đã bám sát dự toán; kết quả thu ngân sách các tháng đầu năm nếu loại trừ các khoản thu từ đất thì vượt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao (đạt 95,9%) và duy trì đà tăng trưởng khá so với cùng kỳ (tăng 5,2%).

Ước thu ngân sách nhà nước cả năm là 32.502 tỷ đồng, đạt 100,4% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 26,4% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa 31.812 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 690 tỷ đồng.

Ước chi ngân sách địa phương năm 2026 trên 60.918 tỷ đồng, đạt 101,9% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 22,6% so với cùng kỳ; trong đó chi đầu tư phát triển trên 27.193 tỷ đồng, bao gồm chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu, đạt 99,6% so với dư toán.