Tiết mục văn nghệ ca ngợi quê hương, đất nước tại Hội thi văn nghệ xã Tân Hiệp năm 2026

Bà Trần Thị Diễm Nga, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hiệp cho biết, Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, tạo sân chơi giao lưu nghệ thuật, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong cán bộ và nhân dân địa phương.

Tham gia Hội thi, các đội xây dựng chương trình gồm từ 3 tiết mục trở lên, được liên kết thành một chương trình biểu diễn hoàn chỉnh với các thể loại ca múa, tốp ca múa và tốp múa. Nội dung tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, con người Việt Nam, quê hương Tân Hiệp và truyền thống cách mạng của dân tộc.

Với sự chuẩn bị chu đáo về trang phục, đạo cụ và dàn dựng, các tiết mục mang đến không gian nghệ thuật phong phú, thể hiện tinh thần sáng tạo, niềm đam mê văn nghệ và tình yêu quê hương của các đội tham gia. Nhiều tiết mục được đầu tư công phu, kết hợp hài hòa giữa lời ca, điệu múa, góp phần tạo không khí phấn khởi, thu hút sự cổ vũ của khán giả.

Không chỉ là dịp để các đội văn nghệ thể hiện năng khiếu và khả năng sáng tạo, Hội thi còn tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Qua đó, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị, trường học và các ấp; thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ngày càng phát triển.

Những lời ca, điệu múa góp phần lan tỏa không khí Ngày Văn hóa Việt Nam tại xã Tân Hiệp

Thông qua Hội thi, xã Tân Hiệp tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội; khơi dậy ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh ngay từ cơ sở.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao giải chương trình và các giải thưởng cho những tiết mục đạt thành tích ở từng thể loại, ghi nhận sự nỗ lực, sáng tạo của các đội tham gia.

Với chủ đề giàu ý nghĩa, Hội thi văn nghệ xã Tân Hiệp năm 2026 không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho phong trào văn nghệ quần chúng mà còn góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa, nghệ thuật, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.