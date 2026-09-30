An Giang: Giải cờ tướng chào mừng Ngày Quốc tế Người cao tuổi

Giải đấu thu hút 22 kỳ thủ tham gia

Giải đấu thu hút 22 kỳ thủ đại diện cho các ấp, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã tham gia. Nhằm tạo điều kiện giao lưu, thi đấu phù hợp với từng lứa tuổi, Ban Tổ chức chia các kỳ thủ thành 2 nhóm: Nhóm 1 từ 16 đến 44 tuổi và Nhóm 2 từ 45 tuổi trở lên.

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, các kỳ thủ đã thể hiện tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng, cống hiến nhiều nước cờ hay, thế cờ đẹp, tạo không khí giao lưu vui tươi, đoàn kết.

Kết quả, ở Nhóm 1, giải Nhất thuộc về kỳ thủ đến từ Trường THCS Ô Lâm. Ở Nhóm 2, giải Nhất thuộc về kỳ thủ đại diện cho ấp Tà Miệt. Ban Tổ chức cũng trao các giải Nhì, Ba và Khuyến khích cho các kỳ thủ có thành tích thi đấu tốt.

Trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các kỳ thủ

Giải cờ tướng xã Ô Lâm năm 2026 là sân chơi trí tuệ, lành mạnh, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nhất là trong đồng bào dân tộc và khu vực miền núi.

Thông qua giải đấu, xã Ô Lâm góp phần tôn vinh vai trò, vị trí của người cao tuổi; tạo điều kiện để người cao tuổi giao lưu, rèn luyện sức khỏe, phát huy vốn sống và kinh nghiệm trong đời sống cộng đồng. Đây cũng là dịp tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần kính lão, trọng thọ trong cộng đồng.