An Giang ghi nhận hơn 7.000 ca mắc sốt xuất huyết, 1 trường hợp tử vong

Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh An Giang ghi nhận hơn 7.000 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, tăng 1,9 lần so với 3.778 ca cùng kỳ năm 2025. Trong đó, 6.757 ca thuộc nhóm nhẹ và có dấu hiệu cảnh báo, 309 ca nặng. An Giang đã ghi nhận một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tại Mỹ Hòa Hưng. Đáng chú ý, trẻ em chiếm tỷ lệ cao trong số các trường hợp mắc bệnh nặng.

Phát tờ rơi phòng bệnh sốt xuất huyết cho người dân địa bàn Tân Châu, tỉnh An Giang. Ảnh: Thanh Hải.

Trong 6.757 ca nhẹ và có dấu hiệu cảnh báo, có 3.619 trường hợp từ 15 tuổi trở xuống, chiếm 54%. Ở nhóm mắc sốt xuất huyết nặng, trẻ em chiếm 74%, tương ứng 229 trong tổng số 309 ca. Số ca mắc tăng tại hầu hết địa bàn trên địa bàn. Đặc khu Phú Quốc ghi nhận 1.032 ca, Tịnh Biên 891 ca, Chợ Mới 848 ca, An Phú 769 ca, Châu Phú 661 ca và Long Xuyên 594 ca. Trong khi đó, Hà Tiên, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, Phú Tân và Tân Châu ghi nhận số ca giảm so với cùng kỳ năm trước.

Không chỉ số ca mắc tăng, số ổ dịch cũng gia tăng đáng kể. Số ca mắc sốt xuất huyết năm 2026 tại nhiều thời điểm cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Theo nhận định của ngành y tế, sốt xuất huyết Dengue trong năm 2026 có xu hướng kéo dài từ đợt dịch năm 2025, với số mắc cao hơn năm trước. Những địa phương từng ghi nhận số ca mắc cao có thể tiếp tục duy trì mức cao. Cảnh báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang cho thấy, các địa phương có số ca sốt xuất huyết mắc thấp không được chủ quan, cần tổ chức giám sát bệnh chặt chẽ.

Để sốt xuất huyết không lan rộng, ngành y tế An Giang xác định cần triển khai kịp thời các chiến dịch diệt lăng quăng, phun hóa chất chủ động diệt muỗi, trong đó có chiến dịch hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết. Công tác giám sát ca bệnh, giám sát huyết thanh, virus và véc tơ truyền bệnh tiếp tục được thực hiện nhằm phát hiện sớm nguy cơ, xác định các tuýp virus Dengue đang lưu hành.

Đội phun hóa chất diệt muỗi diện rộng của Trạm Y tế Bình Chánh, tỉnh An Giang. Ảnh: Thanh Hải.

Hoạt động giám sát muỗi trưởng thành, lăng quăng, bọ gậy được triển khai tại những điểm nguy cơ cao. Việc lấy mẫu xét nghiệm virus Dengue cũng được duy trì để phục vụ công tác phát hiện, phân lập tuýp virus đang lưu hành trong cộng đồng. Ngành y tế đồng thời hỗ trợ các địa phương xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế.

Khi xuất hiện ổ dịch, các biện pháp xử lý như diệt lăng quăng, phun hóa chất và dập dịch diện rộng cần được triển khai kịp thời, đúng quy trình chuyên môn. PGS.TS.BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang thẳng thắn: Tiển khai chống dịch tại một số địa phương vẫn còn hạn chế. Hoạt động can thiệp, phòng, chống sốt xuất huyết chưa được duy trì thường xuyên, hiệu quả phun hóa chất xử lý ổ dịch chưa cao do việc diệt lăng quăng chưa được thực hiện hoặc chưa triệt để trước khi phun. Công tác tham mưu huy động chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tham gia phòng, chống dịch cũng chưa đủ mạnh. Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa ngành y tế và ngành giáo dục chưa được triển khai đồng bộ tại tất cả đơn vị.

Để khắc phục những tồn tại này, ngành y tế An Giang tiếp tục củng cố hệ thống giám sát từ tỉnh đến xã, phường, đặc khu, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cùng với đó là bảo đảm thuốc, vật tư, thiết bị, nhân lực và cung cấp hóa chất diệt muỗi cho các địa phương phục vụ xử lý ổ dịch.

Công tác tập huấn cho cán bộ y tế cấp xã, phường, đặc khu cũng được chú trọng, tập trung vào giám sát, xác định ổ dịch, xử lý hóa chất, hướng dẫn pha hóa chất khử khuẩn và truyền thông phòng, chống dịch. Ngành y tế phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục cung cấp kiến thức nhận biết, phát hiện sớm bệnh và phòng, chống bệnh truyền nhiễm cho giáo viên tại trường học và các cơ sở giáo dục tư nhân.