Ngày 15/10, Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, từ đầu năm đến tuần 40, toàn tỉnh ghi nhận 7.384 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, địa phương đã ghi nhận 2.012 ổ dịch, trong đó đặc khu Phú Quốc có số ổ dịch nhiều nhất.

An Giang ghi nhận hơn 2.000 ổ dịch sốt xuất huyết. Ảnh, đồ họa: Ký Long

Theo thống kê, đặc khu Phú Quốc ghi nhận 141 ổ dịch sốt xuất huyết, phường Châu Đốc có 125 ổ dịch và xã Cù Lao Giêng có 93 ổ dịch. Trong tuần 40, tỉnh ghi nhận thêm 186 ca mắc, trong đó có 8 ca nặng. Từ đầu năm đến nay, bệnh đã khiến 1 người tử vong.

Đối với bệnh tay chân miệng, An Giang ghi nhận 6.017 ca từ đầu năm, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Riêng tuần 40, tỉnh có thêm 350 ca mắc mới.

Trước diễn biến dịch bệnh gia tăng trong mùa mưa, Sở Y tế tỉnh An Giang đã tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các địa phương, tập trung vào những nơi có số ca mắc cao và diễn biến phức tạp.

Ngành y tế đồng thời yêu cầu các cơ sở điều trị chuẩn bị đầy đủ thuốc, dịch truyền, vật tư y tế và hóa chất phục vụ phòng, chống dịch, bảo đảm công tác thu dung, điều trị bệnh nhân.