An Giang: Gặp gỡ doanh nghiệp, tháo gỡ 'điểm nghẽn', khơi thông nguồn lực phát triển

Lãnh đạo HĐND và UBND tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp và Nhà đầu tư Phú Quốc

Phát buổi tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng khẳng định, mối quan hệ giữa chính quyền tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp giống như những người cùng ngồi trên một con thuyền: khi sóng to gió lớn hay lúc thuận lợi, đôi bên đều gắn kết chặt chẽ để vượt qua khó khăn và cùng hướng đến sự phát triển chung trong kỷ nguyên mới.

Lãnh đạo tỉnh cho biết, qua rà soát tổng thể các dự án khó khăn, vướng mắc trên địa bàn, tỉnh đã tập trung giải quyết và xử lý hiệu quả. Tuy nhiên, các vấn đề phát sinh mới vẫn tồn tại, trong đó tập trung vào các nhóm vấn đề trọng điểm sau: Vướng mắc về đất đai, đây là nhóm vấn đề lớn nhất được các doanh nghiệp và nhà đầu tư lớn tại Phú Quốc quan tâm, đặc biệt là thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng trao đổi với các doanh nghiệp tại buổi gặp gỡ

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là việc chuẩn bị cho các dự án trọng điểm phục vụ APEC và các mục tiêu phát triển dài hạn – lãnh đạo tỉnh lưu ý đặc khu Phú Quốc cần đổi mới cách làm việc và tối ưu hóa nguồn nhân lực: Có thể huy động, mời các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp từ nhiều nơi về tham gia đo đạc và đẩy nhanh tiến độ thay vì chỉ dựa vào nguồn lực tại chỗ. Đẩy mạnh các dự án phát triển toàn diện ngoài các dự án trọng điểm phục vụ sự kiện để tạo động lực phát triển đồng bộ cho cả đặc khu.

Vấn đề môi trường, rác thải và chiến lược "Chuyển đổi xanh". Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh đến công tác quản lý đô thị và bảo vệ môi trường tại đặc khu Phú Quốc, vì thời gian qua, công tác này chưa đáp ứng yêu cầu kỳ vọng khi đón lượng lớn du khách và đại biểu quốc tế. Tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục kiểm tra, đôn đốc sát sao để khắc phục triệt để trước thềm APEC.

Các doanh nghiệp tham dự gặp gỡ lãnh đạo tỉnh An Giang

Về xử lý rác thải, đến cuối năm, lãnh đạo tỉnh An Giang yêu cầu toàn bộ rác thải trên địa bàn phải được thu gom 100% về nhà máy xử lý. Tỉnh sẵn sàng hỗ trợ kinh phí thu gom rác cho người dân và doanh nghiệp với mục tiêu cao nhất là bảo vệ môi trường sinh thái biển và rừng của đảo.

Lãnh đạo tỉnh An Giang còn thông tin, sắp tới sẽ phê duyệt Đề án chuyển đổi xanh, trong đó bắt buộc các phương tiện vận tải công cộng như taxi, xe buýt phải chuyển đổi sang sử dụng 100% xe điện nhằm giữ vững môi trường xanh - sạch - đẹp cho Phú Quốc.

Chủ tịch Hồ Văn Mừng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các sở, ngành liên quan tiếp nhận, khẩn trương rà soát và tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, tuyệt đối tuân thủ pháp luật, không để xảy ra sai sót và không được tự ý đặt ra các "giấy phép con" hay thủ tục hành chính rườm rà làm khó doanh nghiệp.

Đại diện doanh nghiệp trao đổi với lãnh đạo tỉnh An Giang trong buổi gặp gỡ

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc trả lời những vướng mắc của các Nhà đầu tư

Trước kiến nghị của doanh nghiệp về tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực du lịch và dịch vụ, Chủ tịch Hồ Văn Mừng ghi nhận và tiếp thu, đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ với các tập đoàn lớn và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn, trang bị ngoại ngữ, kỹ năng số và nghiệp vụ phục vụ quốc tế cho người lao động.

Nhân sự kiện này, Chủ tịch tỉnh An Giang gửi lời chúc mừng đến Hiệp hội Doanh nghiệp Phú Quốc vừa ra mắt. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang kỳ vọng hiệp hội sẽ là "ngôi nhà chung" để các doanh nghiệp đoàn kết, hợp tác, coi nhau là đối tác thay vì cạnh tranh đơn lẻ.

Buổi đối thoại diễn ra với tinh thần cầu thị, hành động quyết liệt từ phía lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cùng sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp. Đây là những bước chuẩn bị thiết thực để Phú Quốc vươn mình mạnh mẽ, sẵn sàng đón các sự kiện tầm cỡ quốc tế như APEC trong thời gian tới.