An Giang: Gần 477 triệu đồng chăm lo thầy cô, tiếp sức học sinh hiếu học

Trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh.

Chương trình hưởng ứng Hành trình “Chia sẻ cùng thầy cô” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long thực hiện.

Tại ngày hội, ban tổ chức trao quà tri ân thầy cô giáo, tặng quà cho nhà trường và trao 20 suất học bổng cho học sinh hiếu học, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu được tổ chức, tạo không khí sôi nổi cho giáo viên và học sinh như trải nghiệm nghệ thuật màu sắc, xây dựng “Góc tri ân giáo viên”, trò chơi vượt rào tri thức, họa sĩ voi, rung chuông vàng. Ngày hội còn trưng bày các sản phẩm đặc trưng địa phương, sản phẩm học tập, mô hình, đề tài nghiên cứu và sáng tạo tiêu biểu của giáo viên, học sinh.

Sôi nổi các hoạt động trải nghiệm tại ngày hội.

Đáng chú ý, chương trình hỗ trợ khóa học tiếng Anh trực tuyến miễn phí cho giáo viên đang công tác tại trường, góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Tổng kinh phí tổ chức ngày hội gần 477 triệu đồng, do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tập đoàn Thiên Long và các đơn vị liên quan hỗ trợ.