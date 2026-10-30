An Giang đưa vào sử dụng 13 nhà vệ sinh trường học

Trao tặng 2.400 hộp sữa cho học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Trung.

Ngày 30/10, Quỹ “Vì tầm vóc Việt” phối hợp UBND xã An Cư, tỉnh An Giang, khánh thành 13 công trình nhà vệ sinh trường học tại xã An Cư và xã Tri Tôn, với tổng kinh phí hơn 780 triệu đồng.

Trong đó, xã An Cư có 11 công trình, xã Tri Tôn có 2 công trình. Các công trình được khởi công từ tháng 8-2026, thuộc dự án “1.000 nhà vệ sinh trường học - Nhà vệ sinh cho em”, trong chương trình “Điều ước cho em” do Quỹ “Vì tầm vóc Việt” triển khai.

Dịp này, ban tổ chức trao tặng 2.400 hộp sữa, trị giá hơn 20 triệu đồng, cho học sinh Trường tiểu học Vĩnh Trung, xã An Cư.