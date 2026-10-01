An Giang đưa Trung tâm Điều hành thông minh vào vận hành

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại buổi lễ.

Sáng 1/10, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì buổi lễ.

Cùng tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Thanh Hương và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

IOC được xây dựng nhằm tổng hợp, giám sát và phân tích dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Đến nay, tỉnh đã tích hợp thí điểm 9 bộ dữ liệu chuyên ngành vào Kho dữ liệu dùng chung, xây dựng 9 báo cáo, bảng điều khiển phục vụ chỉ đạo, điều hành.

IOC hiện tích hợp, giám sát 11 lĩnh vực trọng yếu, trong đó theo dõi 36 chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Quyết định số 252/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Các chỉ tiêu gồm giải ngân vốn đầu tư công, tổng chi ngân sách địa phương, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thu ngân sách nhà nước, tốc độ tăng trưởng GRDP cùng các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường.

Quang cảnh buổi lễ.

Hệ thống cũng kết nối dữ liệu từ Hệ thống giám sát, điều phối thủ tục hành chính Quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, phục vụ theo dõi tình hình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn, trễ hạn, số hóa hồ sơ, trả kết quả điện tử và thanh toán trực tuyến.

Dữ liệu từ các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, dân cư, đất đai... cũng từng bước được tích hợp. Hệ thống camera giám sát tiếp tục được kết nối, mở rộng phạm vi, hỗ trợ theo dõi hiện trường, phát hiện và cảnh báo các sự việc phát sinh.

IOC được xây dựng cả trên nền tảng web và ứng dụng thiết bị di động, giúp lãnh đạo theo dõi các thông tin, chỉ số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh An Giang.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Văn phòng UBND tỉnh và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo đảm IOC vận hành thông suốt, an toàn; đôn đốc các sở, ngành tích hợp dữ liệu thời gian thực, không để thiếu dữ liệu đầu vào.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sớm hoàn thiện quy chế vận hành IOC, quy định rõ trách nhiệm của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã. Công an tỉnh được giao bảo đảm an ninh mạng, an toàn cơ sở hạ tầng dùng chung và cơ sở dữ liệu của tỉnh; tiếp tục rà soát, làm sạch dữ liệu phục vụ chuyển đổi số.