An Giang đưa thông điệp về biên giới, biển đảo và giá trị điện ảnh đến cộng đồng

Chương trình văn nghệ chào mừng khai mạc Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền “Biên giới và Biển đảo Việt Nam”

Đưa thông điệp về biên giới, biển đảo đến cộng đồng

Ông Trần Văn Vũ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã An Biên cho biết, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã An Biên phối hợp Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh An Giang tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền, triển lãm tranh cổ động và chiếu phim lưu động miễn phí. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền “Biên giới và Biển đảo Việt Nam” khai mạc lúc 18 giờ ngày 12.11, mang đến cho người xem nhiều tác phẩm có nội dung sinh động, truyền tải thông điệp về chủ quyền lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Các đại biểu xem triển lãm tranh cổ động tuyên truyền “Biên giới và Biển đảo Việt Nam”

An Giang có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Vì vậy, công tác tuyên truyền về biên giới, biển đảo góp phần nâng cao nhận thức về chủ quyền quốc gia, trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ, đồng thời khuyến khích ý thức bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý tài nguyên và phát triển kinh tế biển bền vững.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật cổ động trực quan, triển lãm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp để học sinh, sinh viên tiếp cận kiến thức thực tiễn, nâng cao hiểu biết về biên giới, biển đảo Việt Nam.

Em Nguyễn Thanh Thủy, học sinh Trường THPT An Biên, chia sẻ: “Khi được nhà trường tổ chức tham dự khai mạc triển lãm, em và các bạn rất hào hứng vì được trực tiếp xem những tác phẩm tranh cổ động tấm lớn. Triển lãm diễn ra đúng dịp lễ hội nên em và các bạn sẽ tiếp tục đến tham quan để tìm hiểu thêm về biên giới, biển đảo Việt Nam”.

Việc tổ chức triển lãm tại không gian công cộng góp phần đưa nghệ thuật cổ động đến gần hơn với đời sống, tạo điều kiện để người dân và du khách vừa tham quan các hoạt động văn hóa, vừa tiếp cận những thông điệp về chủ quyền lãnh thổ, truyền thống đấu tranh bảo vệ đất nước và trách nhiệm đối với biển, đảo quê hương.

Khán giả tham dự triển lãm tranh cổ động tuyên truyền “Biên giới và Biển đảo Việt Nam”

Lan tỏa giá trị điện ảnh đến cộng đồng

Theo kế hoạch, chương trình chiếu phim lưu động dự kiến tổ chức các suất chiếu tại các xã, phường, đặc khu trong tỉnh. Các bộ phim do Cục Điện ảnh cung cấp, gồm những tác phẩm điện ảnh phim tư liệu, phim truyện tiêu biểu như: “Âm thanh vượt đại dương”, “Mưa đỏ”, “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối”, “Những người viết huyền thoại”...

Thông qua buổi chiếu phim trên màn ảnh rộng, chương trình tạo điều kiện để cán bộ, lực lượng vũ trang, học sinh và nhân dân thưởng thức tác phẩm điện ảnh giàu giá trị lịch sử, tư tưởng và nghệ thuật. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về truyền thống đấu tranh cách mạng, quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Khán giả xem triển lãm và thưởng thức phim truyện lưu động

Đợt phim còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản điện ảnh Việt Nam, nhất là các tác phẩm điện ảnh cách mạng và điện ảnh quân đội. Đồng thời, tạo không khí phấn khởi, tăng cường sự gắn kết cộng đồng thông qua những hoạt động văn hóa thiết thực, gần gũi với đời sống nhân dân.

Thông qua triển lãm tranh cổ động và chiếu phim lưu động, An Giang tiếp tục phát huy vai trò của văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam. Qua đó, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phong phú, nâng cao khả năng tiếp cận các tác phẩm nghệ thuật có giá trị cho đông đảo nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.