An Giang đưa pháp luật về khóm, ấp

Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang trả lời câu hỏi tại buổi tuyên truyền pháp luật.

Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức mỗi năm vào ngày 9/11 nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đồng thời nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội. Đây là dịp để các cấp, ngành nhìn nhận, đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đó tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền phù hợp từng nhóm đối tượng.

Công an tỉnh vừa phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang tổ chức chương trình hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Tại chương trình, gần 500 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, sinh viên được xem video, clip tìm hiểu về ý nghĩa của ngày Pháp luật Việt Nam và nghe cán bộ Công an tỉnh tuyên truyền tác hại của ma túy; quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa, phát hiện và tố giác hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy; tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em; kỹ năng nhận diện, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn.

Cán bộ còn phổ biến các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông… Đoàn viên, thanh niên, sinh viên được giao lưu trả lời câu hỏi trong kiến thức vừa được tiếp thu tại buổi tuyên truyền.

Huỳnh Hải Đăng, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang cho biết: “Tham gia chương trình hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, tôi được tiếp thu nhiều kiến thức pháp luật thông qua phần tuyên truyền của cán bộ Công an tỉnh, giúp tôi và nhiều sinh viên trong trường trang bị kiến thức để bảo vệ bản thân, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và tôn trọng pháp luật”.

Người dân xã Cù Lao Giêng được Đoàn Luật sư tỉnh tư vấn pháp luật miễn phí.

Ngày Pháp luật Việt Nam góp phần thúc đẩy công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Khi người dân hiểu và nắm các quy định của pháp luật, biết bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình và tôn trọng quyền, lợi ích của người khác, nhiều mâu thuẫn, tranh chấp có thể được giải quyết ngay từ cơ sở, qua đó hạn chế vi phạm pháp luật phát sinh.

Buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã Cù Lao Giêng do Đoàn Luật sư tỉnh phối hợp Đảng ủy, UBND xã tổ chức, thu hút hơn 150 cán bộ, công chức, hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai cấp xã, các tổ hòa giải ở cơ sở và nhân dân trên địa bàn tham dự.

Sau khi tuyên truyền, phổ biến một số vấn đề cơ bản về đất đai đối với cấp xã trong điều kiện chính quyền địa phương 2 cấp, các thành viên Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức tư vấn, giải đáp vướng mắc miễn phí cho người dân về các lĩnh vực dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình, thừa kế, chính sách an sinh xã hội và các lĩnh vực pháp luật khác có liên quan…

Chị Phạm Thị Thúy Nga, ngụ xã Cù Lao Giêng nói: “Tham gia buổi tuyên truyền, tôi tiếp thu nhiều kiến thức pháp luật quan trọng, từ đó có thể vận dụng tốt hơn vào công việc, nhất là khi hỗ trợ người dân tư vấn, hòa giải và giải quyết các tình huống tranh chấp. Buổi tuyên truyền không chỉ giúp cán bộ khóm, ấp nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật mà còn góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn các quy định, biết cách ứng xử phù hợp, hạn chế phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng”.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và sự hưởng ứng tích cực của người dân, tinh thần ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, từng bước hình thành thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng An Giang phát triển.