An Giang đưa nhân vật trong sách lên sân khấu, lan tỏa văn hóa đọc

Hoạt cảnh sân khấu tái hiện hình ảnh Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực của học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 phường Rạch Giá

Đây là hoạt động thiết thực, góp phần tạo môi trường giao lưu, học hỏi, phát huy khả năng sáng tạo và khơi dậy niềm yêu thích đọc sách trong học sinh.

Thông qua hình thức sân khấu hóa, những nhân vật, câu chuyện và thông điệp được gửi gắm trong các tác phẩm văn học, lịch sử, văn hóa sẽ được tái hiện sinh động, gần gũi với đời sống học đường. Không chỉ giúp học sinh tiếp cận tác phẩm bằng phương thức trực quan, hấp dẫn, hội thi còn tạo điều kiện để các em phát huy khả năng cảm thụ văn học, tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm.

Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 phường Rạch Giá tham gia Liên hoan Sân khấu Thanh niên với chủ đề “Khí phách Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực” năm 2026

Theo kế hoạch, đối tượng tham gia hội thi là học sinh trung học phổ thông được tuyển chọn từ các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. Mỗi cơ sở giáo dục thành lập một đội tham gia dự thi. Các đơn vị đăng ký tham gia đến hết ngày 24.11.2026. Hội thi dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6.12.2026 tại Thư viện tỉnh An Giang, số 16 Lê Triệu Kiết, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Với chủ đề “Từ trang sách đến sân khấu”, mỗi đội lựa chọn một trích đoạn tiêu biểu từ tác phẩm đã được xuất bản hợp pháp để xây dựng và trình diễn tiết mục sân khấu hóa. Tác phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực văn học, lịch sử, văn hóa, khoa học, kỹ năng sống hoặc viết về danh nhân, anh hùng dân tộc, những nhân vật có ảnh hưởng và truyền cảm hứng, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa tại Trường TTHCS và THPT Võ Văn Kiệt phường Rạch Giá

Nội dung biểu diễn tập trung làm nổi bật tính cách, phẩm chất, suy nghĩ và hành động của nhân vật; đồng thời truyền tải những thông điệp, giá trị nhân văn và bài học giáo dục từ tác phẩm. Khuyến khích các đội lựa chọn những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật, lịch sử và văn hóa, đặc biệt là các tác phẩm viết về quê hương, đất nước, con người An Giang, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và ý chí vươn lên trong thế hệ trẻ.

Điểm hấp dẫn của hội thi là sự đa dạng trong hình thức thể hiện. Các đội có thể lựa chọn kịch nói, hoạt cảnh, kể chuyện sân khấu hóa, kịch kết hợp múa, hát, trình diễn nghệ thuật, cải lương, dân ca, ca kịch hoặc những hình thức sáng tạo khác.

Bên cạnh đó, việc kết hợp âm nhạc, lời dẫn chuyện, hình ảnh minh họa, video, đạo cụ và phục trang phù hợp được khuyến khích nhằm tăng sức hấp dẫn cho tiết mục. Mỗi đội thực hiện một tiết mục với thời lượng tối đa 12 phút.

Để bảo đảm chất lượng chuyên môn và giá trị giáo dục, các tiết mục phải bám sát tinh thần, nội dung cốt lõi của tác phẩm gốc; không xuyên tạc lịch sử, làm sai lệch hình tượng nhân vật hoặc thông điệp của tác phẩm. Ngôn ngữ biểu diễn trong sáng, phù hợp với lứa tuổi học sinh; trang phục, đạo cụ và các yếu tố hỗ trợ phải bảo đảm tính thẩm mỹ, an toàn, phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam.

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Hội thi có cơ cấu giải thưởng gồm một giải Nhất; hai giải Nhì, ba giải Ba và các giải Khuyến khích theo quyết định của Ban Tổ chức. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải chuyên đề nhằm ghi nhận sự sáng tạo, khả năng diễn xuất và chất lượng dàn dựng của các đội, như: Kịch bản chuyển thể sáng tạo nhất, Vai diễn chính xuất sắc nhất, Vai diễn phụ xuất sắc nhất, Dàn dựng ấn tượng nhất, Thông điệp ý nghĩa nhất và Trang phục, đạo cụ ấn tượng nhất.

Việc tổ chức Hội thi Sân khấu hóa nhân vật theo sách không chỉ là sân chơi nghệ thuật bổ ích dành cho học sinh mà còn là cách làm mới hoạt động khuyến đọc trong nhà trường. Từ những trang sách, các nhân vật và câu chuyện được tái hiện trên sân khấu sẽ góp phần khơi gợi cảm xúc, giúp học sinh hiểu sâu hơn về giá trị tác phẩm, về lịch sử, văn hóa và những tấm gương tiêu biểu của quê hương, đất nước.

Thông qua sự phối hợp giữa ngành văn hóa và ngành giáo dục, hội thi kỳ vọng tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng, từng bước hình thành thói quen đọc sách, xây dựng môi trường học đường giàu tri thức và nhân văn. Qua đó, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi dưỡng nhân cách, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương An Giang.