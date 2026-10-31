An Giang: Đưa hồ bơi Bình Đức vào hoạt động

Trẻ em hào hứng trong hồ bơi Bình Đức. (Ảnh: THANH DŨNG)

Trung tâm mở cửa miễn phí ngày khai trương, bắt đầu bán vé từ ngày 1/11. Đây là tin vui với phụ huynh các phường Bình Đức, Long Xuyên, Mỹ Thới có chỗ tập luyện bơi lội, vui chơi cho trẻ em.

Hồ bơi Bình Đức trước đây là hồ bơi Long Xuyên lớn nhất tỉnh An Giang (cũ) với diện tích gần 6.000m2, trong đó, hồ bơi lớn diện tích 1.250m2; hồ bơi trẻ em 112m2... Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hồ bơi Long Xuyên được bàn giao về phường Bình Đức quản lý.

Hồ bơi Bình Đức trong ngày khai trương. (Ảnh: THANH DŨNG)

Nhằm quản lý và khai thác có hiệu quả, không để lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường Bình Đức đã xây dựng đề án sử dụng tài sản công tại Trung tâm vào mục đích cho thuê hồ bơi.

Trung tâm đã triển khai tổ chức đấu giá 3 lần, thực hiện đầy đủ việc niêm yết, thông báo công khai về thông tin đấu giá cho thuê theo quy định. Tuy nhiên không có tổ chức, cá nhân tham gia.

Nhân viên hướng dẫn kỹ thuật an toàn khi bơi lội. (Ảnh: THANH DŨNG)

Để khai thác có hiệu quả, tránh lãng phí, hư hỏng tài sản công, được sự thống nhất của Đảng ủy phường Bình Đức, Ủy ban nhân dân phường, Trung tâm đã xây dựng đề án tự kinh doanh hồ bơi thực hiện trong 1 năm và được Ủy ban nhân dân phường Bình Đức phê duyệt. Đơn vị đã hoàn thiện việc duy tu, sửa chữa, vệ sinh hồ và các điều kiện cần thiết khác.

Việc đưa hồ bơi hoạt động trở lại có ý nghĩa vô cùng thiết thực, mang lại một không gian vui chơi, rèn luyện sức khỏe, thư giãn lành mạnh và an toàn cho cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ và các em nhỏ trong khu vực; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hồ bơi cũng góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, nâng cao kỹ năng bơi lội và phòng, chống đuối nước một nhiệm vụ trọng tâm luôn được Đảng, Nhà nước và các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm.