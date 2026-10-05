An Giang đưa hệ thống giám định ADN vào hoạt động

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành hệ thống giám định ADN tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang.

Sáng 5/10, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an tổ chức lễ khánh thành hệ thống giám định ADN tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh. Dự lễ có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Theo Thượng tá Đặng Hải Dũng, Phó Viện trưởng kiêm Phân Viện trưởng Phân Viện Khoa học hình sự tại TP Hồ Chí Minh, hệ thống góp phần rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng và độ chính xác giám định; giúp Công an tỉnh An Giang chủ động thực hiện các yêu cầu giám định tại địa phương, đồng thời hỗ trợ các đơn vị, địa phương trong khu vực.

Các đại biểu tham quan hệ thống giám định AND.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết hệ thống góp phần nâng cao hiệu quả công tác kỹ thuật hình sự, phục vụ điều tra, khám phá vụ án, xác định danh tính nạn nhân, truy tìm đối tượng và làm rõ dấu vết, chứng cứ.

Hệ thống giám định ADN cũng là cơ sở để Công an tỉnh An Giang phối hợp Viện Khoa học hình sự và lực lượng Kỹ thuật hình sự toàn quốc triển khai Dự án “Mở rộng tàng thư gen tội phạm quốc gia”, xây dựng, bổ sung dữ liệu gen phục vụ phòng ngừa, đấu tranh và truy nguyên tội phạm.