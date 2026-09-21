An Giang đưa giáo dục tài chính vào trường học

Sáng 21/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 15 chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn khởi động chương trình giáo dục tài chính toàn diện tại Trường THPT An Phú và Trường THPT Châu Phú, tỉnh An Giang.

Đây là hai điểm trường đầu tiên trong chuỗi hoạt động dự kiến triển khai tại 16 trường THPT trên địa bàn tỉnh trong năm học 2026-2027. Chương trình được thực hiện theo kế hoạch phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang và NHNN Chi nhánh Khu vực 15 nhằm cụ thể hóa Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Hoạt động diễn ra tại trường THPT An Phú - Ảnh: NHNN Khu vực 15

Cảnh báo rủi ro từ “chuyển tiền hộ”

Tại buổi sinh hoạt dưới cờ, học sinh hai trường được tiếp cận các nội dung giáo dục tài chính được thiết kế trực quan, phù hợp với lứa tuổi, do đại diện NHNN Chi nhánh Khu vực 15 và các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn trực tiếp truyền tải.

Một trong những nội dung trọng tâm là nhận diện các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào học sinh, sinh viên, đặc biệt là lời mời “chuyển tiền hộ”, “nhận tiền - chuyển tiền hộ” để hưởng hoa hồng. Đây là hình thức có thể bị các đối tượng lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền hoặc che giấu nguồn gốc tiền phạm pháp.

NHNN Chi nhánh Khu vực 15 cảnh báo việc tham gia những hoạt động này tiềm ẩn rủi ro pháp lý. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, người tham gia có thể bị xử phạt hành chính, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có dấu hiệu tiếp tay cho tội phạm.

Học sinh cũng được cảnh báo về việc mua, bán, thuê, cho thuê, mượn hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ATM và thông tin đăng nhập Internet Banking/Mobile Banking.

Từ những tình huống thực tế, chương trình trang bị cho học sinh các nguyên tắc cơ bản khi tham gia môi trường tài chính số như bảo mật thông tin cá nhân, không cung cấp mã OTP cho người khác; cảnh giác với đường link lạ; chỉ cài đặt ứng dụng từ các kho ứng dụng chính thức và không tiếp tay cho tội phạm công nghệ.

Các em cũng được khuyến cáo thận trọng trước những lời mời “việc nhẹ lương cao”, “đầu tư siêu lợi nhuận”, đồng thời hình thành kỹ năng sử dụng các dịch vụ tài chính số an toàn và ứng xử phù hợp trên không gian mạng.

Bảng biểu hiển thị các phương tiện thanh toán điện tử tại trường THPT Châu Phú - Ảnh: NHNN Khu vực 15

Trang bị kiến thức tài chính số từ trường học

Bên cạnh kỹ năng phòng tránh lừa đảo, chương trình cung cấp những kiến thức cơ bản về các phương thức thanh toán hiện đại, phân loại thẻ ngân hàng, lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt và các hành vi bị cấm trong hoạt động thanh toán.

Học sinh còn được hướng dẫn liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID với tài khoản ngân hàng, trực tiếp trải nghiệm một số ứng dụng ngân hàng số và tham gia các trò chơi củng cố kiến thức do các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn phối hợp tổ chức.

Sau hai điểm trường khởi động, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai tại 14 trường THPT khác ở các xã, phường trên toàn tỉnh, bao gồm khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động kéo dài trong học kỳ I và học kỳ II năm học 2026-2027, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2027. Qua đó, học sinh tại 16 điểm trường sẽ có thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết để tiếp cận, sử dụng các dịch vụ tài chính - ngân hàng an toàn.

Không chỉ triển khai tại An Giang, NHNN Chi nhánh Khu vực 15 cho biết đang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình giáo dục tài chính tương tự cho học sinh THPT trên địa bàn.

Hoạt động này hướng tới mở rộng phổ cập kiến thức, kỹ năng tài chính cho học sinh trên toàn địa bàn quản lý của NHNN Chi nhánh Khu vực 15, góp phần thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030.