Từ tăng trưởng ấn tượng đến không gian phát triển mới

Năm 2026 đánh dấu giai đoạn đầu tiên An Giang vận hành ổn định theo mô hình hành chính mới sau sáp nhập. Không gian phát triển được mở rộng, hội tụ nhiều lợi thế về biển, đảo, sinh thái, văn hóa, lịch sử và du lịch tâm linh. Đây cũng là điều kiện quan trọng để địa phương tái cấu trúc ngành du lịch theo hướng liên kết vùng, đa dạng sản phẩm và nâng cao giá trị gia tăng.

Theo Báo cáo số 488/BC-SDL của Sở Du lịch tỉnh An Giang, năm 2026, toàn tỉnh ước đón 27.987.888 lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ và vượt 12% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 2.710.104 lượt, tăng 41,9%; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 74.008 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ và vượt 5,7% kế hoạch.

An Giang đánh thức dư địa du lịch, tạo sức bật mới từ cơ hội APEC 2027.

Đáng chú ý, đặc khu Phú Quốc tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu khi ước đón hơn 10,68 triệu lượt khách, tăng 29,3%; trong đó khách quốc tế đạt gần 2,7 triệu lượt, tăng 44,4%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 60.898 tỷ đồng, tăng 38% so với năm trước.

Những con số này không đơn thuần phản ánh sự phục hồi của thị trường mà còn cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của du lịch An Giang trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Từ Phú Quốc, Nam Du, Hà Tiên đến Núi Sam, Núi Cấm, rừng tràm Trà Sư và các điểm du lịch nông thôn, địa phương đang sở hữu hệ sinh thái tài nguyên đa dạng, có khả năng hình thành những chuỗi sản phẩm liên hoàn.

Cùng với tăng trưởng lượng khách, quy mô đầu tư vào lĩnh vực du lịch cũng cho thấy tiềm lực phát triển đáng kể. Toàn tỉnh hiện thu hút 317 dự án đầu tư du lịch, với tổng diện tích khoảng 9.993 ha và tổng vốn đăng ký 408.178 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để phát triển hạ tầng, nâng cấp chất lượng dịch vụ và hình thành những sản phẩm du lịch có quy mô, đẳng cấp.

Tuy nhiên, tiềm năng và nguồn vốn đầu tư chỉ thực sự chuyển hóa thành động lực tăng trưởng khi các dự án được triển khai hiệu quả, tài nguyên được khai thác hợp lý và lợi ích phát triển được lan tỏa đến cộng đồng địa phương.

Thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu phải chuyển mạnh từ tư duy khai thác lợi thế sẵn có sang tổ chức không gian du lịch có tính kết nối. Việc nghiên cứu chuỗi liên kết Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc, phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch sinh thái và văn hóa bản địa là hướng đi cần thiết để kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và phân bổ dòng khách đồng đều hơn giữa các địa bàn.

APEC 2027: Cơ hội nâng tầm thương hiệu và chuẩn hóa chất lượng điểm đến

Trong chiến lược phát triển du lịch An Giang, APEC 2027 tại Phú Quốc không chỉ là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa quốc tế mà còn mở ra cơ hội đặc biệt để địa phương nâng cấp toàn diện năng lực phục vụ, quảng bá hình ảnh và thu hút dòng khách chất lượng cao.

Trước cơ hội từ APEC 2027, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng lượng khách mà còn phải nâng chất lượng điểm đến, khai thác hiệu quả tài nguyên và định hình thương hiệu du lịch có sức cạnh tranh quốc tế.

Với vai trò cơ quan thường trực tham mưu Tiểu ban Vật chất - Hậu cần cấp tỉnh, Sở Du lịch đã phối hợp rà soát hệ thống cơ sở lưu trú 4-5 sao, trung tâm hội nghị, phương án cung ứng điện, viễn thông, công nghệ thông tin, y tế, cấp cứu, an ninh, an toàn và các điều kiện tổ chức tiệc chiêu đãi. Đồng thời, địa phương xây dựng danh mục quà tặng mang bản sắc địa phương, phát triển các tour du lịch đẳng cấp phục vụ đại biểu và chuẩn bị nguồn nhân lực chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, kế hoạch tổ chức 7 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân và nghi thức ngoại giao với hơn 800 lượt học viên tham dự cho thấy công tác chuẩn bị không chỉ tập trung vào hạ tầng vật chất mà còn hướng đến yếu tố con người – một trong những tiêu chí quyết định chất lượng dịch vụ và hình ảnh điểm đến.

Tuy nhiên, APEC 2027 cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực quản trị và chất lượng toàn bộ hệ sinh thái du lịch. Theo báo cáo, qua 7 cuộc kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ tại 135 cơ sở lưu trú, chỉ có 48 cơ sở được xác định đủ điều kiện. Bên cạnh đó, tình trạng kinh doanh dịch vụ du lịch trên mạng xã hội, website và nền tảng số khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện vẫn diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác quản lý, thanh tra và hậu kiểm.

Đây là những vấn đề cần được nhìn nhận thẳng thắn. Một điểm đến muốn vươn tầm quốc tế không thể chỉ dựa vào cảnh quan đẹp, khách sạn cao cấp hay những công trình quy mô lớn, mà phải được bảo đảm bằng chất lượng dịch vụ đồng đều, môi trường an toàn, giá cả minh bạch, ứng xử văn minh và khả năng bảo vệ quyền lợi du khách.

Cùng với đó, chuyển đổi số cần được xem là hạ tầng mềm quan trọng của ngành du lịch. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa, hệ sinh thái du lịch thông minh, ứng dụng vé trực tuyến, công nghệ thực tế ảo và camera AI kiểm soát tại các khu du lịch sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, dự báo thị trường và cải thiện trải nghiệm du khách. Điều quan trọng là các hệ thống phải được kết nối đồng bộ, tránh đầu tư phân tán, trùng lặp và tạo thêm thủ tục cho doanh nghiệp.

Theo định hướng năm 2027, An Giang đặt mục tiêu đón khoảng 31 triệu lượt khách, trong đó có 3,3 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch phấn đấu đạt 83.000 tỷ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành du lịch xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển sản phẩm đặc trưng, khác biệt; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường xúc tiến, quảng bá và mở rộng liên kết hợp tác trong nước, quốc tế.

Từ góc độ phát triển bền vững, bài toán quan trọng hơn cả là làm sao để tăng trưởng du lịch không đánh đổi bằng suy giảm tài nguyên, ô nhiễm môi trường hay quá tải hạ tầng. Biển đảo, rừng, cảnh quan tự nhiên, di sản văn hóa và bản sắc cộng đồng chính là những tài sản cốt lõi tạo nên sức hấp dẫn lâu dài của An Giang. Vì vậy, bảo vệ tài nguyên phải trở thành nguyên tắc xuyên suốt trong quy hoạch, đầu tư và tổ chức hoạt động du lịch.

Du lịch An Giang năm 2026 ghi dấu bước tăng trưởng mạnh mẽ với gần 28 triệu lượt khách, tổng thu ước hơn 74.000 tỷ đồng.

APEC 2027 sẽ tạo ra sức lan tỏa lớn, nhưng giá trị để lại không nên chỉ được đo bằng số lượng đại biểu, sự kiện hay lượng khách tăng thêm trong một thời điểm. Thành công thực chất phải được nhìn nhận qua năng lực cạnh tranh được nâng cao, chất lượng dịch vụ được chuẩn hóa, môi trường du lịch được cải thiện và cơ hội sinh kế được mở rộng cho người dân.

Với nền tảng tăng trưởng hiện có, cùng quyết tâm đổi mới tư duy quản lý và khai thác hiệu quả lợi thế sau sáp nhập, An Giang có cơ sở để tạo dựng vị thế mới trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế. Từ cơ hội APEC 2027, địa phương cần hướng đến một tầm nhìn dài hạn hơn: phát triển du lịch không chỉ để thu hút đông khách, mà còn để gia tăng giá trị kinh tế, gìn giữ tài nguyên và khẳng định thương hiệu một điểm đến xanh, an toàn, chất lượng và giàu bản sắc.

APEC 2027 – ĐÒN BẨY NÂNG TẦM DU LỊCH AN GIANG 27,99 triệu lượt khách: Ước thực hiện năm 2026, tăng 16%.

74.008 tỷ đồng: Tổng thu du lịch, tăng 8,9%.

10,68 triệu lượt khách: Phú Quốc tiếp tục giữ vai trò đầu tàu du lịch.

31 triệu lượt khách: Mục tiêu An Giang phấn đấu đón năm 2027.

83.000 tỷ đồng: Mục tiêu tổng thu du lịch năm 2027. APEC 2027 là cơ hội để An Giang bứt phá về hạ tầng, chuẩn hóa dịch vụ, quảng bá thương hiệu và khẳng định vị thế điểm đến quốc tế.