Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Người dân xã Phú Hữu tập trung xem chương trình chiếu phim lưu động do Đội chiếu phim tỉnh An Giang tổ chức

Tối 20.11, tại xã Phú Hữu, đông đảo người dân tập trung tại địa điểm tổ chức để thưởng thức chương trình chiếu phim lưu động. Từ người lớn tuổi đến thanh niên, thiếu nhi, nhiều người háo hức chờ đợi những thước phim trên màn ảnh rộng. Không gian chiếu phim ngoài trời trở thành điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, thu hút người dân cùng tham gia.

Đúng 18 giờ, chương trình bắt đầu với các bộ phim hoạt hình phục vụ thiếu nhi, tiếp đó là phim truyện “Thanh âm vượt đại dương” do Cục Điện ảnh cung cấp. Những thước phim trên màn ảnh rộng thu hút sự theo dõi của khán giả. Với người dân ở địa bàn còn khó khăn, đây không chỉ là dịp thưởng thức điện ảnh mà còn là cơ hội gặp gỡ, giao lưu và cùng chia sẻ những khoảnh khắc thư giãn sau ngày lao động.

Ông Võ Văn Dừa, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hữu, cho biết mỗi khi nghe tin Đội chiếu phim của tỉnh về phục vụ miễn phí, người dân trong xã đều rất phấn khởi. Nhiều gia đình chủ động sắp xếp công việc, ăn cơm sớm để đến xem phim; các em nhỏ còn rủ nhau đến địa điểm chiếu từ sớm. Điều đó cho thấy hoạt động chiếu phim lưu động luôn nhận được sự quan tâm, đón nhận của người dân địa phương.

Khán giả hào hứng thưởng thức bộ phim “Thanh âm vượt đại dương” trên màn ảnh rộng

Theo kế hoạch, trong đợt này, Đội chiếu phim lưu động tổ chức phục vụ tại nhiều xã, phường như An Biên, Phú An, Vĩnh Xương, Thới Sơn, Phú Hữu, An Phú… Các tác phẩm được lựa chọn gồm phim tư liệu, phim truyện, trong đó có phim “Thanh âm vượt đại dương”. Mỗi chuyến công tác, Đội thực hiện khoảng 10 suất chiếu, tùy theo số lượng địa bàn và nhu cầu đăng ký của các địa phương.

Để đưa phim đến với người dân, các thành viên, kỹ thuật viên của Đội chiếu phim lưu động phải chủ động chuẩn bị phương tiện chuyên dụng, hệ thống máy móc, thiết bị và di chuyển đến nhiều địa bàn xa trung tâm, kể cả khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và hải đảo. Dù điều kiện đi lại, thời tiết và cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, các thành viên vẫn nỗ lực duy trì hoạt động, bảo đảm các buổi chiếu phục vụ người dân.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí, chiếu phim lưu động còn là hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động. Trước chương trình phim chính, Đội lựa chọn các phim phóng sự, tài liệu có nội dung thiết thực nhằm chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời cung cấp kiến thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, phòng, chống ma túy, an toàn giao thông và giảm nghèo.

Nội dung và phương thức tổ chức cũng được đổi mới, gắn với các ngày lễ, sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước và địa phương. Bên cạnh hoạt động chiếu phim, Đội còn phối hợp với Viettel An Giang hướng dẫn người dân tiếp cận các tiện ích số, góp phần kết hợp hoạt động văn hóa với tuyên truyền chuyển đổi số tại cơ sở.

Các em nhỏ đến rất sớm xem chiếu phim hoạt hình “Con rồng cháu tiên”

Với 102 đơn vị hành chính cấp xã và địa bàn trải rộng, bao gồm nhiều khu vực biên giới, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và hải đảo, An Giang có nhu cầu lớn trong việc đưa các hoạt động văn hóa đến gần hơn với người dân. Trong đó, chiếu phim lưu động là một giải pháp thiết thực, góp phần thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa đất liền và hải đảo, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Sự đón nhận của khán giả sau mỗi buổi chiếu là động lực để các thành viên Đội chiếu phim lưu động tiếp tục duy trì những chuyến đi đến cơ sở. Thời gian tới, Đội sẽ tiếp tục khai thác, lựa chọn thêm nhiều bộ phim có nội dung phong phú, chất lượng, phù hợp với các nhóm đối tượng, từ thiếu nhi, học sinh đến người trung niên và cao tuổi.

Qua những chuyến xe mang theo màn ảnh rộng đến từng địa phương, điện ảnh trở thành món ăn tinh thần gần gũi, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa ở cơ sở, lan tỏa tình yêu điện ảnh và nâng cao khả năng tiếp cận các giá trị văn hóa của người dân.