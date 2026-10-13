An Giang đưa dịch vụ số đến từng nhà, thúc đẩy chính quyền số từ cơ sở

Cán bộ xã Phú Lâm đến từng nhà hỗ trợ việc tích hợp giấy tờ, cập nhật thông tin trên VNeID cho người dân

Từ ngày 10.10, Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã Phú Lâm tăng cường triển khai phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”. Các tổ công tác trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng ứng dụng VNeID và hỗ trợ tích hợp các loại giấy tờ, cập nhật thông tin theo chức năng được cung cấp trên ứng dụng.

Theo kế hoạch, người dân được hướng dẫn tích hợp, cập nhật 8 loại giấy tờ, thông tin gồm: Giấy khai sinh; tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử; tài khoản an sinh xã hội; số thuê bao di động; sổ sức khỏe điện tử; chữ ký số công cộng; giấy đăng ký xe và giấy phép lái xe.

Việc tích hợp giấy tờ, cập nhật thông tin trên VNeID mang lại nhiều tiện ích thiết thực, giúp người dân thuận tiện tra cứu, quản lý thông tin cá nhân, tiếp cận các dịch vụ số và thực hiện giao dịch điện tử.

Đồng thời, việc sử dụng thông tin điện tử góp phần giảm yêu cầu xuất trình giấy tờ trong những trường hợp được pháp luật cho phép, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Xã Phú Lâm phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND xã Phú Lâm tiếp tục huy động sự tham gia của các ngành, đoàn thể và Tổ Công nghệ số cộng đồng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, nắm bắt nhu cầu của từng hộ dân để có phương án hướng dẫn phù hợp. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, kỹ năng số, giúp người dân chủ động tiếp cận và sử dụng các tiện ích của ứng dụng VNeID, góp phần xây dựng chính quyền số tại địa phương.

UBND xã Phú Lâm đề nghị người dân tích cực phối hợp với các tổ công tác khi được hướng dẫn tại hộ gia đình; chuẩn bị điện thoại thông minh và các giấy tờ liên quan để quá trình hỗ trợ diễn ra thuận lợi.

Bên cạnh đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, bảo vệ thông tin cá nhân, không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho người khác, góp phần bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình sử dụng các dịch vụ số.