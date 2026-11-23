Tiết mục ca múa “Tinh hoa Việt Nam” khai mạc chương trình văn nghệ chào mừng “Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I năm 2026”. Ảnh: THANH NHÃ

Các đại biểu cắt băng khai mạc “Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I năm 2026” tại An Giang. Ảnh: THANH NHÃ

Tối 23/11, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I năm 2026, chủ đề “Dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến tương lai”.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Hằng Nga, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, ngày hội hướng đến việc tạo không gian để công chúng không chỉ tham quan, tìm hiểu mà còn trực tiếp trải nghiệm, thực hành và sáng tạo các giá trị văn hóa. Đây cũng là cách kết nối hoạt động bảo tồn di sản với phát triển du lịch, làng nghề và công nghiệp văn hóa.

Ban Tổ chức trao biểu trưng lưu niệm cho các đoàn tham dự ngày hội. Ảnh: THANH NHÃ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy cho biết, sau hợp nhất, An Giang có không gian phát triển rộng lớn, hội tụ nhiều sắc thái văn hóa từ đồng bằng, sông nước, biên giới, núi rừng đến biển, đảo. Sự đoàn kết của các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa qua nhiều thế hệ đã góp phần hình thành bản sắc văn hóa phong phú của địa phương.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, việc bảo tồn và phát huy di sản cần gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, hài hòa với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua ngày hội, An Giang mong muốn mở rộng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương, thúc đẩy hợp tác trong bảo tồn di sản, phát triển sản phẩm văn hóa và du lịch đặc trưng.

Người dân tìm hiểu nghệ thuật nặn tò he tại không gian trải nghiệm văn hóa. Ảnh: THÙY TRANG

Các nghệ sĩ trình diễn nhạc cụ dân tộc Chăm, giới thiệu nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của đồng bào Chăm. Ảnh: THÙY TRANG

Người dân trải nghiệm hoạt động viết chữ thư pháp tại ngày hội. Ảnh: THÙY TRANG

Ngày hội diễn ra từ ngày 23 đến 27/11 với sự tham gia của An Giang, TP. Hồ Chí Minh, TP. Huế, TP. Cần Thơ, Vĩnh Long và Cà Mau. Mỗi địa phương giới thiệu những nét đặc trưng về lịch sử, di sản, con người và bản sắc văn hóa, góp phần tạo nên bức tranh đa dạng về văn hóa Việt Nam.

Điểm nhấn của ngày hội là các không gian trưng bày, giới thiệu di sản và sắc màu văn hóa địa phương, kết hợp hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống, giáo dục di sản, văn hóa đọc, văn hóa số và giới thiệu sản phẩm OCOP. Qua đó, người dân, nhất là học sinh, sinh viên, có cơ hội tiếp cận di sản bằng hình thức trực quan, sinh động; tìm hiểu giá trị nghề thủ công và những nét văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh đó, các chương trình giao lưu nghệ thuật “Âm vang Việt Nam”, “Hương sắc Việt Nam” với những tiết mục dân ca, dân vũ, nghệ thuật truyền thống và trình diễn trang phục dân tộc tiếp tục giới thiệu vẻ đẹp văn hóa các vùng miền đến công chúng.

Với sự kết hợp giữa trưng bày, trình diễn và trải nghiệm, Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I năm 2026 góp phần đưa di sản đến gần hơn với đời sống cộng đồng, khơi dậy tình yêu văn hóa và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc. Đây cũng là dịp để các địa phương tăng cường kết nối, khai thác giá trị di sản thành nguồn lực phục vụ phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa.