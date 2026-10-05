An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Trước giờ máy bay cất cánh, Quân khu 9 tổ chức trang trọng nghi thức dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu lãnh đạo tỉnh An Giang, Quân khu 9, thành kính dâng hương, tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau nghi thức tưởng niệm, những thùng mẫu hài cốt liệt sĩ phủ Quốc kỳ được các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ trân trọng vận chuyển, bàn giao và đưa lên máy bay vận tải quân sự CASA 295.

Đồng chí Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thắp hương tưởng niệm trước khi các mẫu hài cốt liệt sĩ đưa đi giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Chuyến bay vận chuyển khoảng 15.062 mẫu hài cốt liệt sĩ của 5 tỉnh, thành phố gồm An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau, được đóng trong khoảng 161 thùng chuyên dụng, tổng trọng lượng khoảng 2.093kg.

Riêng tỉnh An Giang có 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh, niêm phong, đóng gói nghiêm ngặt trong khoảng 40 thùng chuyên dụng, tổng trọng lượng khoảng 520kg.

Hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ của An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau đưa lên máy bay đi giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Trước khi vận chuyển, hồ sơ và mẫu phẩm được rà soát, đối chiếu, quản lý chặt chẽ; quá trình đóng gói, bảo quản và bàn giao được thực hiện theo quy trình, bảo đảm chính xác, an toàn và giữ nguyên tính toàn vẹn của mẫu.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lê Văn Phước, nhấn mạnh, việc đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ đi giám định ADN là một bước quan trọng trong quá trình xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh.

Riêng tỉnh An Giang có 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ, được đóng trong khoảng 40 thùng chuyên dụng, tổng trọng lượng khoảng 520kg. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Các mẫu hài cốt liệt sĩ của An Giang sau khi được vận chuyển bằng máy bay CASA 295 từ sân bay quốc tế Cần Thơ đến sân bay quân sự Gia Lâm, Hà Nội, tiếp tục được đưa đến Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thực hiện các bước chuyên môn phục vụ giám định ADN.

Những cánh tay vẫy chào khi CASA 295 rời sân đỗ. Chuyến bay mang theo hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, trong đó có 4.762 mẫu của An Giang, cùng niềm mong đợi của những gia đình vẫn đang chờ thông tin về người thân. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Việc tổ chức vận chuyển số lượng lớn mẫu hài cốt liệt sĩ bằng máy bay vận tải quân sự góp phần đẩy nhanh tiến độ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Máy bay CASA 295 vận chuyển hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, trong đó có 4.762 mẫu của An Giang đi giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)