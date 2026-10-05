An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN
Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Trước giờ máy bay cất cánh, Quân khu 9 tổ chức trang trọng nghi thức dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu lãnh đạo tỉnh An Giang, Quân khu 9, thành kính dâng hương, tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau nghi thức tưởng niệm, những thùng mẫu hài cốt liệt sĩ phủ Quốc kỳ được các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ trân trọng vận chuyển, bàn giao và đưa lên máy bay vận tải quân sự CASA 295.
Chuyến bay vận chuyển khoảng 15.062 mẫu hài cốt liệt sĩ của 5 tỉnh, thành phố gồm An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau, được đóng trong khoảng 161 thùng chuyên dụng, tổng trọng lượng khoảng 2.093kg.
Riêng tỉnh An Giang có 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh, niêm phong, đóng gói nghiêm ngặt trong khoảng 40 thùng chuyên dụng, tổng trọng lượng khoảng 520kg.
Trước khi vận chuyển, hồ sơ và mẫu phẩm được rà soát, đối chiếu, quản lý chặt chẽ; quá trình đóng gói, bảo quản và bàn giao được thực hiện theo quy trình, bảo đảm chính xác, an toàn và giữ nguyên tính toàn vẹn của mẫu.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lê Văn Phước, nhấn mạnh, việc đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ đi giám định ADN là một bước quan trọng trong quá trình xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh.
Các mẫu hài cốt liệt sĩ của An Giang sau khi được vận chuyển bằng máy bay CASA 295 từ sân bay quốc tế Cần Thơ đến sân bay quân sự Gia Lâm, Hà Nội, tiếp tục được đưa đến Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thực hiện các bước chuyên môn phục vụ giám định ADN.
Việc tổ chức vận chuyển số lượng lớn mẫu hài cốt liệt sĩ bằng máy bay vận tải quân sự góp phần đẩy nhanh tiến độ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/an-giang-dua-4762-mau-hai-cot-liet-si-phuc-vu-giam-dinh-adn-post992961.html