Một góc xã Kiên Lương, An Giang. (Nguồn: Cổng TTĐT xã Kiên Lương).

Vừa qua, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Kiên Lương đến năm 2050, tỷ lệ 1/5.000.

Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch được xác định trên toàn bộ địa giới hành chính của xã Kiên Lương với tổng diện tích hơn 13.800 ha; khu vực dự kiến lấn biển gần 1.600 ha, là khu vực nghiên cứu, định hướng phát triển trong giai đoạn sau năm 2030.

Ranh giới xác định phía bắc giáp phường Tô Châu và xã Hòa Điền; phía nam giáp biển Vịnh Thái Lan; phía đông giáp xã Bình Giang và biển Vịnh Thái Lan; phía tây giáp biển Vịnh Thái Lan.

Dự kiến đến năm 2035 quy mô dân số khoảng 61.000 người, đất xây dựng đô thị chiếm 3.316 ha (đất dân dụng khoảng 598 ha và đất ngoài dân dụng 2.718 ha); đất nông nghiệp và chức năng khác 10.492 ha.

Đến năm 2050, quy ô dân số 77.000 người, đất xây dựng đô thị 3.810 ha (đất dân dụng khoảng 759 ha và đất ngoài dân dụng 3.051 ha); đất nông nghiệp và chức năng khác 9.998 ha.

Khu vực này được xác định là đô thị ven biển, trung tâm du lịch, kinh tế, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái biển, gắn với đô thị Hà Tiên hình thành vùng phát triển trọng điểm về kinh tế cửa khẩu và kinh tế biển trên hành lang kinh tế biển phía tây.

Cùng với đó, định hướng lấn biển hợp lý, mở rộng không gian phát triển đô thị, dịch vụ; có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh.

Về định hướng phát triển không gian đô thị, khu vực được định hướng phát triển theo hướng mở rộng về phía Tây, gắn với khu vực nghiên cứu định hướng lấn biển có điều kiện.

Đồng thời, chỉnh trang, mở rộng các khu vực đô thị dọc Quốc lộ 80; về phía Nam, tập trung tại khu vực Hòn Chông, Chùa Hang - núi Bình Trị và dọc tuyến ven biển phía Nam.

Đô thị mới Kiên Lương sẽ phát triển theo hướng đô thị biển đa chức năng; khai thác lợi thế về vị trí ven biển, hệ thống núi đá vôi, cảnh quan tự nhiên và tài nguyên du lịch; thúc đẩy phát triển các ngành thương mại - dịch vụ, du lịch, cảng biển - logistics, công nghiệp.

Tổ chức không gian đô thị sẽ theo cấu trúc đặc trưng “Núi - Đô thị - Biển”, lấy hệ thống núi đá vôi, mặt nước, bờ biển và các hành lang sinh thái làm khung cảnh quan chủ đạo; bảo tồn các giá trị cảnh quan tự nhiên, khai thác hợp lý quỹ đất xây dựng, làm cơ sở tổ chức không gian và kiểm soát phát triển đô thị.

Song với đó, hình thành và phát triển trung tâm hành chính, thương mại - dịch vụ, công cộng, du lịch, cảng biển - logistics, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tăng cường kết nối giữa các khu chức năng, khu dân cư, khu sản xuất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Đối với định hướng phát triển các phân khu, đô thị mới kiên lương sẽ bao gồm 3 phần khu, trong đó Phân khu 1 là khu thương mại, dịch vụ và lõi đô thị trung tâm có diện tích gần 3.038 ha. Phân khu này sẽ nằm ở khu vực phía bắc kéo dài tới Trung tâm điện lực Kiên Lương và khu du lịch, di tích Mo So; bao gồm trung tâm xã Kiên Lương, khu đô thị Ba Hòn.

Phân khu 2 là hành lang kinh tế biển - cảng - logistics - công nghiệp chuyển đổi có diện tích khoảng 4.752 ha. Được bố trí ở khu vực ven biển từ trung tâm đô thị kéo dài đến hết phần tiếp giáp biển ở phía đông; bao gồm đất công nghiệp khai thác khoáng sản, đất năng lượng và các khu dân cư Hòn Chông, quanh núi Bình Trị, ấp Song Chinh.

Phân khu 3 là lhu vực phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và khu dân cư mật độ thấp với diện tích gần 6.018 ha; sẽ nằm ở khu vực còn lại ở phía đông xã, chủ yếu là đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và các khu dân cư mật độ thấp.

Về định hướng phát triển giao thông, với giao thông đường bộ sẽ có các tuyến giao thông đối ngoại như quốc lộ 80 là tuyến quan trọng; đường ven biển; đường tỉnh 971; đường tỉnh 971. Bên cạnh đó còn có các đường trục chính đô thị, liên khu vực, chính khu vực, khu vực.

Đối với các công trình đầu mối, sẽ tổ chức các tuyến xe buýt kết nối các khu dân cư tập trung với trung tâm đô thị, bến xe khách Kiên Lương, bến xe khách Chùa Hang, bến tàu khách Ba Hòn và các khu chức năng chính; nghiên cứu kết nối trung chuyển với các đầu mối đường bộ, đường thủy và tuyến đường sắt đô thị theo lộ trình.

Với giao thông công cộng, dự kiến sẽ có tuyến đường sắt đô thị chạy song song hoặc tích hợp dọc theo hành lang Quốc lộ 80 và đường ven biển. Tuyến kết nối trực tiếp phường Hà Tiên qua Kiên Lương về đến trung tâm phường Rạch Giá.

Với hạ tầng cảng biển và hàng không, cụm cảng - bến tàu Ba Hòn được xác định Là đầu mối giao thương đa phương thức; định hướng bố trí bến tàu khách kết nối đất liền với Phú Quốc và các xã đảo lân cận như Hòn Nghệ, Sơn Hải, phục vụ vận tải hành khách và du lịch sinh thái biển.

Cảng cá và Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Ba Hòn là Nơi neo đậu, bốc xếp hàng hóa của đội tàu đánh bắt hải sản quy mô lớn; Khu bến Bình Trị - Kiên Lương theo quy hoạch phát triển vùng đất ven biển, khu vực này thiết kế cảng tổng hợp và cảng kho xăng dầu chuyên dụng.

Hạ tầng hàng không được định hướng phát triển tuyến thủy phi cơ tại Kiên Lương nằm trong định hướng phát triển du lịch sinh thái và kết nối liên vùng biển đảo của tỉnh An Giang.