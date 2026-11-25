Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng chủ trì cuộc họp.

Sáng 25/11, tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng chủ trì, nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được xem xét.

Đáng chú ý, tỉnh dự kiến đầu tư Bệnh viện Tim mạch An Giang cơ sở 2 với quy mô 500 giường bệnh, tổng mức đầu tư 850,947 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2027 - 2030. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh chuyên sâu của người dân trong tỉnh và khu vực, giảm tải cho cơ sở hiện hữu.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh đề xuất chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với kinh phí dự kiến khoảng 60 tỷ đồng/năm; đồng thời hỗ trợ hoạt động khuyến nông trên địa bàn.

Theo dự thảo, các mô hình trình diễn khuyến nông được hỗ trợ 100% chi phí giống, thiết bị, vật tư thiết yếu tại địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo và địa bàn chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch hại, biến đổi khí hậu. Mức hỗ trợ là 60% tại địa bàn bãi ngang và 50% tại các địa bàn còn lại.

Quang cảnh cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang sáng 25/11.

Về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, tỉnh đề xuất mức đóng góp kinh phí của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản bằng 1% giá tính thuế tài nguyên. Với 44 giấy phép khai thác khoáng sản đang hoạt động, nguồn thu dự kiến khoảng 33,56 tỷ đồng/năm, phục vụ đầu tư, nâng cấp, duy tu công trình giao thông, cấp nước sạch và bảo vệ môi trường tại các địa bàn có hoạt động khai thác khoáng sản hoặc chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Tỉnh cũng dự kiến triển khai dự án rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh với tổng mức đầu tư 149,182 tỷ đồng, trên diện tích khoảng 3.000ha tại các địa bàn Châu Đốc, Tân Châu, Tịnh Biên, Thới Sơn, Vĩnh Tế, Nhơn Hội, Vĩnh Thạnh Trung, Bình Mỹ, Vĩnh Xương, An Cư, Đông Hòa và đặc khu Phú Quốc. Dự án góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, tạo mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Liên quan công tác chuẩn bị APEC 2027, tỉnh đề xuất sử dụng dự phòng ngân sách năm 2026 hỗ trợ Bộ đội Biên phòng tỉnh lắp đặt thiết bị kiểm soát an ninh công nghệ cao tại 3 trạm kiểm soát biên phòng. Các trạm có thời điểm tiếp nhận 1.000 - 1.500 lượt khách/ngày, thường xuyên quá tải. Việc nâng cấp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tại các cửa ngõ đường biển đến Phú Quốc.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Quang Tùng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung được trình; tăng cường quản lý, kiểm soát quá trình triển khai công trình, dự án, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật.