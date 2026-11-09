An Giang dự kiến chi 232 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ sau sắp xếp cấp xã

Quang cảnh hội nghị .

Sáng 9/11, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Ngô Phương Vũ chủ trì hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết về chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau sắp xếp đơn vị hành chính xã, phường, đặc khu.

Theo dự thảo, toàn tỉnh có khoảng 5.550 cán bộ, công chức cấp xã chịu tác động do thay đổi trụ sở làm việc. Tuy nhiên, Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND hiện chỉ quy định hỗ trợ đối với đội ngũ di chuyển giữa hai trung tâm hành chính cấp tỉnh, chưa có chính sách tương ứng cho cán bộ, công chức cấp xã.

Tỉnh dự kiến bố trí khoảng 232 tỉ đồng trong 2 năm, hỗ trợ khoảng 4.074 lượt người.

Đại biểu Quốc hội.

Tại hội nghị, các ý kiến tập trung góp ý về đối tượng, phạm vi và mức hỗ trợ; đề nghị bảo đảm tính công bằng, minh bạch, đồng thời bổ sung những nhóm chịu ảnh hưởng trực tiếp nhưng có nguy cơ bị bỏ sót.

Ông Ngô Phương Vũ đề nghị chính sách phải hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mức, phù hợp thực tế từng địa bàn và quy định rõ cách thức thực hiện, tránh phát sinh so bì, khiếu nại.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổng hợp ý kiến, hoàn thiện báo cáo phản biện xã hội gửi UBND tỉnh và HĐND tỉnh.