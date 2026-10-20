An Giang dự kiến bổ sung hơn 2.417 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu đầu tư công phải đúng điều kiện, bảo đảm khả năng giải ngân.

Ngày 20/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp thành viên UBND tỉnh, xem xét nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công, tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao và điều chỉnh dự án khai thác đá Hòn Sóc.

Theo đề xuất của Sở Tài chính, tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh sau điều chỉnh, bổ sung dự kiến đạt hơn 91.722 tỷ đồng, tăng hơn 2.417 tỷ đồng so với Nghị quyết số 38/NQ-HĐND, ngày 28/8/2026 của HĐND tỉnh.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2026, tổng vốn sau điều chỉnh, bổ sung dự kiến hơn 31.222 tỷ đồng, tăng hơn 2.540 tỷ đồng so với kế hoạch đã giao. Nguồn vốn được đề xuất bố trí cho các nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc; công trình hạ tầng, trường học, y tế và chuyển đổi số.

Việc điều chỉnh nhằm cập nhật nguồn lực và phân bổ vốn theo yêu cầu thực tế. Tuy nhiên, quá trình rà soát cho thấy cần kiểm tra kỹ điều kiện bố trí vốn, thủ tục đầu tư và trách nhiệm thanh toán công nợ sau quyết toán.

Quang cảnh cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu cơ quan chuyên môn rà soát kỹ danh mục, bảo đảm số liệu chính xác, thống nhất, tổng vốn bố trí không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt. Đối với dự án đề xuất thanh toán công nợ, cần làm rõ trách nhiệm của tỉnh hay địa phương, nguồn vốn đã sử dụng và tính đầy đủ của hồ sơ pháp lý. Chỉ đề xuất bố trí vốn cho những dự án đủ điều kiện, tránh tình trạng vốn được phân bổ nhưng không thể giải ngân.

Cuộc họp cũng nghe báo cáo công tác chuẩn bị Festival Dòng xanh An Giang lần thứ I năm 2026, chủ đề “Huyền sử đất thiêng”, dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến 24/11, chủ yếu tại phường Rạch Giá.

Dự thảo kế hoạch gồm 12 hoạt động. Ngoài lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật tối 22/11 tại Quảng trường Trần Quang Khải, Festival còn có không gian ẩm thực, triển lãm sản phẩm OCOP, làng nghề và đặc sản địa phương; giải chạy bộ, trò chơi dân gian; diễu hành trang phục các dân tộc; hội thảo phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang và hoạt động xúc tiến đầu tư.

Theo kế hoạch, giải chạy bộ Festival được tổ chức sáng 23/11 trên đường Tôn Đức Thắng; hoạt động diễu hành trang phục các dân tộc diễn ra vào chiều cùng ngày. Hội thảo phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang dự kiến tổ chức sáng 24/11.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu công tác chuẩn bị phải chu đáo, an toàn, tiết kiệm, tránh hình thức. Các địa phương căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức hoạt động hưởng ứng phù hợp, tập trung vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch và phát triển phong trào thể thao quần chúng. Festival hướng đến quảng bá bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch sông nước, biển đảo, đồng thời tạo thêm cơ hội thúc đẩy thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Lê Hữu Toàn báo cáo tại hội nghị.

Cuộc họp cũng xem xét việc điều chỉnh dự án đầu tư nâng công suất khai thác, chế biến mỏ đá Hòn Sóc tại xã Thổ Sơn. Theo hồ sơ, dự án ban đầu có tổng công suất khai thác 203.000m³ đá nguyên khai mỗi năm trên diện tích 13,56ha, gồm hai khu vực 9,57ha và 3,99ha.

Nhà đầu tư đề xuất chuyển nhượng phần diện tích 3,99ha từ Công ty Cổ phần Thung Lũng Xanh sang Công ty TNHH MTV Trường An Thoại Sơn, với giá trị dự kiến 25 tỷ đồng. Công suất khai thác tại khu vực này dự kiến tăng từ 3.000m³ lên 30.000m³ đá nguyên khối mỗi năm, thời hạn hoạt động đề xuất đến hết ngày 31/10/2029.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát chặt chẽ hồ sơ, giám sát việc chấp hành giấy phép và quy định về môi trường; không làm xáo trộn hiện trường khu vực 9,57ha đang được cơ quan công an thụ lý xác minh nguồn tin về tội phạm. Đồng thời, kịp thời xử lý vi phạm, hạn chế bụi bẩn, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân.

Ngoài ra, cuộc họp còn xem xét phương án cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư và một số nội dung quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền.

Các cơ quan chuyên môn tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.