An Giang: Đồng hành gỡ khó cùng doanh nghiệp hướng đến APEC 2027

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, chính quyền và doanh nghiệp có mối quan hệ gắn bó như những người cùng ngồi trên một con thuyền, cùng chia sẻ khó khăn, thuận lợi và hướng đến mục tiêu phát triển chung. Với phương châm “đi cùng nhau, cùng làm, cùng chia sẻ và cùng vui với kết quả đạt được”, tỉnh xác định đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng.

Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo tỉnh, qua rà soát tổng thể, nhiều khó khăn, vướng mắc của các dự án trên địa bàn đã được tập trung giải quyết. Tuy nhiên, một số vấn đề mới tiếp tục phát sinh, nổi bật là vướng mắc về đất đai, nhất là thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các dự án tại Phú Quốc. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các dự án trọng điểm phục vụ APEC, lãnh đạo tỉnh yêu cầu đặc khu Phú Quốc đổi mới phương thức thực hiện, chủ động huy động các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp từ nhiều địa phương tham gia đo đạc, đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, cần quan tâm triển khai các dự án phát triển toàn diện, bảo đảm sự phát triển đồng bộ của đặc khu.

Quan cảnh buổi đối thoại.

Về quản lý đô thị và bảo vệ môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá công tác xử lý rác thải, vệ sinh môi trường tại Phú Quốc chưa đáp ứng yêu cầu. Tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, đôn đốc, khắc phục triệt để những tồn tại trước thềm APEC. Mục tiêu đến cuối năm, 100% rác thải trên địa bàn được thu gom về nhà máy xử lý; tỉnh sẵn sàng hỗ trợ kinh phí thu gom rác cho người dân và doanh nghiệp nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, rừng. Cùng với đó, tỉnh sẽ phê duyệt Đề án chuyển đổi xanh, trong đó yêu cầu các phương tiện vận tải công cộng như taxi, xe buýt chuyển đổi sang sử dụng 100% xe điện.

Đối với các kiến nghị của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát, tháo gỡ theo đúng quy định pháp luật; tuyệt đối không tự ý đặt ra “giấy phép con”, thủ tục hành chính rườm rà gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Trước tình trạng thiếu hụt nhân lực du lịch, dịch vụ, tỉnh sẽ phối hợp với các tập đoàn lớn và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo ngắn hạn, chú trọng ngoại ngữ, kỹ năng số và nghiệp vụ phục vụ khách quốc tế. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng lao động từ khu vực đất liền tham gia làm việc, lập nghiệp tại Phú Quốc.

Doanh nghiệp chia sẻ khó khăn và kiến nghị tại buổi đối thoại.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chúc mừng sự ra đời của Hiệp hội Doanh nghiệp Phú Quốc, kỳ vọng hiệp hội trở thành cầu nối đoàn kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp, cùng đồng hành với chính quyền xây dựng Phú Quốc phát triển mạnh mẽ, sẵn sàng đón các sự kiện quốc tế, trong đó có APEC.