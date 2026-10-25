An Giang đón 51 tân sinh viên ngành Giáo dục mầm non
Ngày 25/10, Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang 2 phối hợp Trường Đại học Đồng Tháp khai giảng hai lớp Giáo dục mầm non với 51 tân sinh viên, đồng thời trao bằng tốt nghiệp cho 30 cử nhân Giáo dục tiểu học.
Trao bằng tốt nghiệp cho 30 tân cử nhân lớp Đại học Giáo dục tiểu học.
Khai giảng lớp Cao đẳng Giáo dục mầm non và lớp Liên thông Cao đẳng lên Đại học Mầm non.
Hai lớp khai giảng gồm Cao đẳng Giáo dục mầm non và liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Giáo dục mầm non.
Hoạt động góp phần mở rộng cơ hội học tập, bổ sung nguồn nhân lực cho ngành giáo dục địa phương.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-don-51-tan-sinh-vien-nganh-giao-duc-mam-non-a500627.html