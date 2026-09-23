An Giang: Đổi mới tuyên truyền quốc phòng, an ninh và chính sách dân tộc ở biên giới

Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), kết luận hội nghị

Dự hội nghị còn có cơ quan chức năng Cục Chính trị Quân khu 9; đại biểu Bộ CHQS các tỉnh Tây Ninh, thành phố Đồng Nai; lãnh đạo sở, ban ngành tỉnh An Giang; các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu đứng chân trên địa bàn tỉnh An Giang, Đồng Tháp.

Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang, phát biểu tại hội nghị.

An Giang là địa bàn có vị trí chiến lược trọng yếu, với đường biên giới dài tiếp giáp 3 huyện của Vương quốc Campuchia, dân cư phân bố không đồng đều và có nhiều dân tộc, tôn giáo cùng sinh sống, công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng tại An Giang luôn được Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh An Giang đặc biệt chú trọng.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, LLVT tỉnh An Giang duy trì nền nếp 77 buổi thông báo chính trị, thời sự với trên 545.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ tham gia. Công tác phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương được đẩy mạnh với hàng trăm tin, bài, phóng sự chuyên sâu phản ánh kịp thời các hoạt động bảo vệ chủ quyền biên giới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Các lực lượng tổ chức 871 buổi tuyên truyền thu hút 74.112 lượt người, đồng thời duy trì 610 buổi tuyên truyền lưu động tại các khu dân cư biên giới. Thông qua các chương trình như "Tết Quân – Dân", "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", toàn tỉnh An Giang đã vận động nguồn lực xã hội hóa trị giá trên 31 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 172 căn nhà, 17 cầu giao thông, trao tặng 5.661 suất quà và 105 suất học bổng cho đồng bào vùng biên.

Toàn cảnh hội nghị.

Các lực lượng tổ chức 871 buổi tuyên truyền thu hút 74.112 lượt người, đồng thời duy trì 610 buổi tuyên truyền lưu động tại các khu dân cư biên giới. Thông qua các chương trình như "Tết Quân - Dân", "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", toàn tỉnh đã vận động nguồn lực xã hội hóa trị giá trên 31 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 172 căn nhà, 17 cầu giao thông, trao tặng 5.661 suất quà và 105 suất học bổng cho đồng bào vùng biên.

Trên không gian mạng, Fanpage "Chiến sĩ An Giang" thu hút hơn 15.500 lượt người theo dõi, nhóm "Đồng đội" có khoảng 13.500 thành viên, trở thành kênh thông tin sắc bén trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nhiều mô hình hay, sáng tạo như: "Tiết học biên cương" phối hợp tổ chức 21 buổi cho 1.019 lượt học sinh; "Tiếng loa biên phòng", "Bộ đội Biên phòng - Đồng hành chuyển đổi số". Biên soạn 08 bộ tài liệu tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, ứng dụng mã QR và nền tảng số để nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho nhân dân vùng sâu, vùng biên giới.

Qua kiểm tra văn bản và trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại biểu, Đại tá Đỗ Duy Chinh đánh giá cao việc quán triệt triển khai thực hiện văn bản Đề án của các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trên địa bàn.

Đoàn công tác Cục tuyên huấn kiểm tra các văn bản triển khai thực hiện Đề án 1219.

Đồng thời, đề nghị Cục Chính trị Quân khu 7, Quân khu 9 tham mưu Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu, UBND các tỉnh, thành triển khai thực hiện hiệu quả Đề án đúng lộ trình; chỉ đạo các đơn vị đứng chân trên địa bàn cụ thể hóa Đề án bằng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp; tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của Bộ đội Biên phòng và lồng ghép các chỉ hiêu, nội dung của Đề án vào các chương trình mục tiêu quốc gia. Với các sở, ban ngành tiếp tục đồng hành quan tâm thực hiện Đề án tạo sự đồng bộ và phát huy hiệu quả.