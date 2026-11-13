An Giang đổi mới hướng nghiệp, phân luồng gắn với nhu cầu nhân lực

Ông Cao Quốc Điện, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, phát biểu tại hội thảo.

Tại Hội thảo hướng nghiệp, phân luồng học sinh trung học giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang ngày 13/11, ông Cao Quốc Điện, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh An Giang, nhấn mạnh vai trò của ngành GD&ĐT trong công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng và phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Điện, trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề là nhiệm vụ chiến lược. Đặc biệt, việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng lao động, nhất là nhân lực có kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc hiện đại.

Hiện, An Giang có 103 trường phổ thông trực thuộc Sở GD&ĐT và 120 trường trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu. Giai đoạn 2026 - 2030, toàn tỉnh dự kiến có 232.109 học sinh THCS và 104.278 học sinh THPT.

Mạng lưới GDNN công lập gồm 5 trường cao đẳng, 3 trường trung cấp và 9 trung tâm GDNN - Giáo dục thường xuyên. Ngoài ra, các cơ sở tư thục, dân lập và đơn vị ngoài tỉnh cũng tham gia liên kết đào tạo. Năm 2026, toàn tỉnh tuyển sinh được 40.027 người; gồm 3.758 sinh viên cao đẳng, 7.448 học sinh trung cấp và 28.821 học viên sơ cấp, đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng.

Mở rộng cơ hội lựa chọn nghề nghiệp

Ông Cao Quốc Điện cho biết, ngành GD&ĐT xác định giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh và phát triển GDNN là nhiệm vụ trọng tâm, có tính liên kết xuyên suốt. Trong đó, vai trò chỉ đạo, điều phối và tổ chức thực hiện của ngành GD&ĐT có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả của toàn bộ quá trình.

Ngành GD&ĐT giữ vai trò tham mưu cơ chế, chính sách và định hướng phát triển thống nhất; chỉ đạo đổi mới công tác giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông; chỉ đạo thực hiện phân luồng gắn với liên thông giữa các trình độ đào tạo; chỉ đạo nâng cao chất lượng GDNN, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động.

Đoàn Chủ tịch điều hành chương trình hội thảo.

Thời gian qua, công tác hướng nghiệp, phân luồng được triển khai thông qua việc lồng ghép nội dung tư vấn nghề nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông, tổ chức tư vấn tuyển sinh, giới thiệu ngành nghề và tăng cường kết nối giữa trường phổ thông với cơ sở GDNN.

Năm học 2026 - 2027, An Giang có 47.558 học sinh sau THCS. Trong đó, 36.473 em vào học THPT (chiếm 76,69%); 7.823 em học trung cấp kết hợp chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT (16,45%); số học sinh còn lại 3.262 em (6,86%) lựa chọn các hướng học tập khác.

Riêng năm 2026, công tác tuyển sinh và đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tiếp tục được duy trì, với tổng số 11.581 người; trong đó có 3.758 người trình độ cao đẳng và 7.823 người trình độ trung cấp.

Kết quả này góp phần mở rộng cơ hội học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người học, đồng thời bổ sung nguồn nhân lực có trình độ cho thị trường lao động của tỉnh - ông Điện nhận định.

Tuy nhiên, công tác hướng nghiệp, phân luồng vẫn còn những hạn chế. Nhận thức của một bộ phận phụ huynh, học sinh về GDNN chưa đầy đủ; tâm lý coi trọng con đường học THPT, đại học còn phổ biến. Việc tư vấn ở một số địa phương, cơ sở giáo dục chưa sát với năng lực, nguyện vọng của học sinh và nhu cầu nhân lực thực tế…

Gắn đào tạo nghề với nhu cầu doanh nghiệp

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, thời gian qua, cơ cấu các ngành nghề đào tạo trên địa bàn tỉnh An Giang đã có sự chuyển dịch tích cực; nhằm gắn kết chặt chẽ hơn với nhu cầu của thị trường lao động, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo định hướng tại Kế hoạch số 191/KH-UBND của UBND tỉnh An Giang giai đoạn 2026 - 2030, cơ cấu đào tạo nghề sẽ tập trung vào nhóm ngành phi nông nghiệp, chiếm khoảng 70%, gồm kỹ thuật, công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch, logistics và công nghệ thông tin. Nhóm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn chiếm khoảng 30%, chú trọng ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa, nuôi trồng thủy sản bền vững và phát triển mô hình “nông dân số”.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Ngành GD&ĐT thường xuyên phối hợp với Sở Nội vụ, chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong dự báo nhu cầu nhân lực, tuyển sinh và đào tạo. Các trường cao đẳng, trung cấp từng bước đào tạo theo nhu cầu thực tế, chuyển dịch sang đào tạo theo đơn đặt hàng, theo chuẩn đầu ra và nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

Thông qua liên kết đào tạo, học sinh, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ mới, thực hành tại doanh nghiệp, rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức và thực tiễn sản xuất. Việc phối hợp thực tập, cam kết tuyển dụng cũng góp phần nâng cao cơ hội có việc làm sau tốt nghiệp.

Dù vậy, một số cơ sở GDNN còn khó khăn về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, cơ sở vật chất và trang thiết bị thực hành. Sự phối hợp giữa trường phổ thông, cơ sở GDNN và doanh nghiệp chưa thường xuyên, đồng bộ, ảnh hưởng đến hiệu quả hướng nghiệp và đào tạo.

Thời gian tới, Sở GD&ĐT An Giang xác định tăng cường vai trò chỉ đạo thống nhất của ngành GD&ĐT; đổi mới thực chất công tác hướng nghiệp, phân luồng; hoàn thiện mạng lưới cơ sở GDNN; đẩy mạnh đào tạo gắn với doanh nghiệp và nhu cầu sử dụng lao động. Đồng thời, nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các nhóm đối tượng chính sách; phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất và đẩy mạnh chuyển đổi số trong GDNN…

Ông Cao Quốc Điện nhấn mạnh, giáo dục hướng nghiệp, phân luồng và GDNN có mối quan hệ chặt chẽ, tạo thành chuỗi liên kết xuyên suốt từ định hướng nghề nghiệp, lựa chọn lộ trình học tập, đào tạo kỹ năng đến tham gia thị trường lao động. Vì vậy, bên cạnh vai trò chỉ đạo của ngành GD&ĐT, cần có sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, nhà trường, cơ sở GDNN, doanh nghiệp và toàn xã hội.