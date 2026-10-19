Đáng chú ý, khu vực trên đã được tổ chức tìm kiếm, quy tập nhiều lần. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và quyết tâm không bỏ sót bất kỳ manh mối nào về liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Đội K93 tiếp tục rà soát, xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm, từng bước đưa các liệt sĩ trở về với quê hương.

Kết quả trên nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được Đội K93 tìm kiếm, quy tập trong giai đoạn mùa khô 2026-2027 lên 68 bộ; trong đó, trên địa bàn tỉnh An Giang là 29 bộ, tại Campuchia là 39 bộ. Đến nay, đơn vị đã xác định được danh tính 1 hài cốt liệt sĩ là liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, quê quán xã Tân An, huyện Phú Châu, tỉnh An Giang (nay là xã Tân An, tỉnh An Giang).

Đội K93 tìm kiếm, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Ô Lâm, tỉnh An Giang.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Đội K93 mong muốn các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, người dân và những cá nhân có thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ trong các thời kỳ chiến tranh tích cực cung cấp thông tin cho đơn vị và cơ quan quân sự địa phương. Mỗi thông tin, dù nhỏ, đều có thể là manh mối quý giá, góp phần xác minh, tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.