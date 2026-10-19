An Giang: Đội K93 quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ tại xã Ô Lâm

Ngày 19.10, Đội K93 tìm kiếm, quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Ô Lâm

Ngày 19.10, cán bộ, chiến sĩ Đội K93 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) tiếp tục tìm kiếm, quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại ấp Phước Bình, xã Ô Lâm. Tính từ ngày 28.9 đến thời điểm này, đơn vị đã quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ tại địa điểm trên.

Đây là khu vực đã nhiều lần được tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ Đội K93 vẫn kiên trì rà soát, xác minh thông tin và mở rộng phạm vi tìm kiếm, không bỏ qua những manh mối có thể giúp xác định vị trí an táng các liệt sĩ.

Kết quả tại xã Ô Lâm góp phần nâng tổng số hài cốt liệt sĩ Đội K93 tìm kiếm, quy tập trong giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027, lên 68 bộ hài cốt liệt sĩ.

Trong đó, đơn vị quy tập được 29 bộ trên địa bàn tỉnh An Giang và 39 bộ hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Đến nay, một hài cốt liệt sĩ đã được xác định danh tính là liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, quê xã Tân An, huyện Phú Châu, tỉnh An Giang (trước sáp nhập).

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, Đội K93 mong muốn các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, người dân và những cá nhân có thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ trong các thời kỳ chiến tranh tích cực cung cấp thông tin cho đơn vị và cơ quan quân sự địa phương.

Mỗi thông tin được cung cấp có thể góp phần xác minh địa điểm an táng, mở thêm hướng tìm kiếm và giúp các liệt sĩ sớm được trở về với gia đình, quê hương. Đây cũng là việc làm thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đáp ứng mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ.