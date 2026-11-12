An Giang đoạt hai giải C Giải báo chí về Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ban Tổ chức trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Vietnam+

Hai tác phẩm đoạt giải gồm loạt bài 4 kỳ “Đại đoàn kết trên quỹ đất công” của nhà báo Phạm Gia Khánh, Hội Nhà báo tỉnh An Giang, ở thể loại báo in; phóng sự “Vá” của nhóm tác giả Huỳnh Bá Phúc và Lê Nguyễn Trà Giang, Báo và Phát thanh, Truyền hình An Giang.

Lễ trao giải do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tối 11/11 tại Hà Nội.

Hai tác giả của tỉnh An Giang đoạt giải C. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo Ban Tổ chức, giải năm nay nhận được 2.767 tác phẩm thuộc 5 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí, đến từ hơn 100 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Nội dung các tác phẩm phản ánh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kết quả triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và những vấn đề liên quan đến xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Qua các vòng chấm giải, Hội đồng chung khảo lựa chọn 90 tác phẩm tiêu biểu để trao thưởng, gồm 4 giải A, 15 giải B, 29 giải C và 42 giải Khuyến khích.