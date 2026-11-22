Sáng 22/11, tại Di tích quốc gia Lăng Thoại Ngọc Hầu, Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Tế (An Giang) phối hợp Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam tổ chức Lễ tưởng niệm 200 năm ngày mất bà Châu Thị Tế (1826 - 2026) với sự tham dự của khoảng 250 đại biểu cùng đông đảo người dân.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, thực hiện nghi thức tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân đối với bà Châu Thị Tế, phu nhân danh thần Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại, người có nhiều đóng góp trong quá trình khai phá, xây dựng và phát triển vùng đất Vĩnh Tế - Châu Đốc.

Khi nhắc đến hành trình "Nam tiến", mở cõi đầy gian khổ nhưng vô cùng hào hùng của cha ông ta tại vùng đất An Giang, Vĩnh Tế - Châu Đốc thường nhắc đến danh thần Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại – vị danh tướng văn võ song toàn. Nhưng bên cạnh tầm nhìn chiến lược và ý chí sắt đá của danh thần Thoại Ngọc Hầu, lịch sử mãi khắc ghi bóng hình kiên cường, đảm đang, nhân hậu và sự hy sinh thầm lặng nhưng vĩ đại của Nhàn tĩnh phu nhân Châu Thị Tế.

Bà Châu Thị Tế là một phụ nữ tài đức vẹn toàn, đã giúp chồng là danh thần Thoại Ngọc Hầu trong công cuộc đào kênh, đắp đường, mở mang đồng ruộng, phát triển cuộc sống lưu dân ở vùng biên địa Tây Nam dưới triều Nguyễn.Trong công cuộc khai mở vùng biên giới Tây Nam, bà Châu Thị Tế đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ danh thần Thoại Ngọc Hầu trong việc đào kênh Vĩnh Tế. Bà không chỉ giúp chồng đảm trách việc hậu cần cho công tác đào kênh Vĩnh Tế, mà còn ổn định đời sống tinh thần để an dân.

Để ghi nhận công lao của Bà, Vua Minh Mạng lấy tên Bà để đặt cho tên sông "Vĩnh Tế Hà", tên núi "Vĩnh Tế Sơn" (núi Sam) và tên làng "Vĩnh Tế Thôn". Với những đóng góp to lớn cho sự phát triển của vùng đất Vĩnh Tế - Châu Đốc từ thuở khai hoang, bà Châu Thị Tế đã trở thành nhân vật lịch sử đặc biệt của nơi này, bên cạnh tên tuổi danh thần Thoại Ngọc Hầu.

Bà Ngô Thị Mỹ Ngọc, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tế, An Giang khẳng định: Bà Châu Thị Tế chính là biểu tượng đẹp của người phụ nữ Việt Nam đức hạnh, đảm đang, nhân hậu, giàu nghị lực và tình yêu với quê hương. Tên bà không chỉ được lưu giữ trong sử sách, mà còn hiện diện trong tên đất, tên làng, trong đời sống văn hóa và trong niềm tự hào của nhân dân. Đó là một sự ghi danh đặc biệt, bởi không phải ai cũng có thể để lại dấu ấn bền lâu đến mức tên tuổi của mình trở thành một phần không thể tách rời của vùng đất mà bà đã góp công xây dựng.

"Hai trăm năm sau ngày bà mất, chúng ta thành kính tưởng nhớ bà không chỉ bởi những gì lịch sử đã ghi nhận, mà còn bởi những giá trị tốt đẹp vẫn tiếp tục lan tỏa từ cuộc đời bà Châu Thị Tế. Đó là giá trị của lòng nhân ái trong gian khó; của sự tận tụy trong công việc; của tinh thần trách nhiệm đối với dân làng. Chính những giá trị ấy đã làm nên sức sống lâu bền của bà Châu Thị Tế trong lòng người dân Vĩnh Tế - Châu Đốc nói riêng và vùng đất An Giang nói chung", bà Ngô Thị Mỹ Ngọc nhấn mạnh.

Lễ tưởng niệm 200 năm ngày mất bà Châu Thị Tế (1826 - 2026) nhằm ghi nhớ, tôn vinh những đóng góp của bà Châu Thị Tế và các bậc tiền nhân; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ hôm nay. Đây cũng là dịp để địa phương quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của vùng đất Vĩnh Tế - Núi Sam đến người dân và du khách, góp phần giúp người dân, du khách hiểu rõ hơn về công lao của bà Châu Thị Tế, cũng như những gian khó, hy sinh của các thế hệ đi trước trong công cuộc khai sơn phá thạch, gìn giữ vùng biên cương. Qua đó, nhắc nhở thế hệ hôm nay tiếp tục kế thừa, trân trọng những giá trị lịch sử và công lao của tiền nhân.

Theo UBND phường Vĩnh Tế, An Giang địa phương định hướng duy trì, phát triển hoạt động tưởng niệm bà Châu Thị Tế thành sự kiện văn hóa thường niên; từng bước kết hợp các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giáo dục truyền thống và trải nghiệm di sản, góp phần phát huy giá trị di tích, kết nối các sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh. Qua đó, địa phương hướng đến mục tiêu xây dựng phường Vĩnh Tế trở thành đô thị di sản văn hóa đặc sắc, gắn bảo tồn các giá trị lịch sử với phát triển kinh tế - xã hội bền vững.