Từ lợi thế địa kinh tế đến mạng lưới logistics liên vùng

Trong cấu trúc kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long, An Giang có lợi thế đặc biệt khi hội tụ cả không gian sông nước, biển đảo và hành lang giao thương biên giới. Đây không chỉ là địa bàn sản xuất nông nghiệp, thủy sản quy mô lớn mà còn có khả năng trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa giữa vùng Mekong với thị trường trong nước và quốc tế.

An Giang định hình mạng lưới logistics liên vùng, khơi thông lợi thế sông – biển – biên giới, tạo động lực tăng trưởng mới. (Ảnh: Sở Công thương tỉnh An Giang)

Theo tài liệu thông tin mời gọi đầu tư do Sở Công Thương tỉnh An Giang công bố, tỉnh định hướng phát triển 16 trung tâm logistics đến năm 2030, phân bố tại các khu vực có lợi thế về sản xuất, giao thông, cảng biển, cảng thủy nội địa và cửa khẩu quốc tế. Mạng lưới này được thiết kế nhằm kết nối các công đoạn từ sản xuất, thu gom, bảo quản, lưu kho, vận chuyển đến phân phối và xuất khẩu hàng hóa.

Đáng chú ý, danh mục mời gọi đầu tư có nhiều dự án quy mô lớn. Trong đó, Vùng trung tâm logistics – công nghiệp tại phường Vĩnh Thông dự kiến có diện tích 44 ha; Trung tâm logistics Rạch Giá khoảng 26 ha; Trung tâm logistics Tắc Cậu khoảng 41,2 ha; Trung tâm logistics Hòn Chông khoảng 24,05 ha. Bên cạnh đó là các đầu mối logistics cửa khẩu Tịnh Biên, Vĩnh Xương, Hà Tiên, Khánh Bình và các trung tâm gắn với kinh tế biển đảo như Phú Quốc, Nam Du, Thổ Châu.

Việc bố trí các trung tâm theo từng không gian kinh tế cho thấy định hướng không phát triển logistics đơn lẻ, mà từng bước hình thành mạng lưới có tính bổ trợ. Khu vực cửa khẩu đảm nhiệm chức năng tập kết, trung chuyển và hỗ trợ xuất nhập khẩu; khu vực cảng biển, cảng thủy phát huy vai trò vận tải hàng hóa; còn các trung tâm gắn với vùng sản xuất tập trung sẽ hỗ trợ bảo quản, sơ chế và phân phối nông sản, thủy sản.

Đây là hướng đi có ý nghĩa trong bối cảnh chi phí vận tải, lưu kho và bảo quản vẫn là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức cạnh tranh của hàng hóa. Khi hệ thống logistics được tổ chức đồng bộ, doanh nghiệp có thêm lựa chọn vận tải, giảm các khâu trung gian, hạn chế thất thoát sau thu hoạch và nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Đặc biệt, đối với ngành hàng lúa gạo, thủy sản và nông sản chế biến – những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế địa phương – hệ thống kho lạnh, kho bảo quản, trung tâm phân loại, đóng gói và trung chuyển có thể tạo thêm giá trị cho chuỗi sản xuất. Thay vì chủ yếu xuất bán nguyên liệu hoặc hàng hóa qua nhiều đầu mối, doanh nghiệp có điều kiện tổ chức chuỗi cung ứng chuyên nghiệp hơn, tăng khả năng kiểm soát chất lượng và thời gian giao hàng.

An Giang định hình 16 trung tâm logistics, khơi thông động lực tăng trưởng vùng. (Ảnh: Sở Công thương tỉnh An Giang)

Thu hút đầu tư phải đi cùng tháo gỡ điểm nghẽn và yêu cầu phát triển xanh

Một trong những điểm đáng chú ý của danh mục mời gọi đầu tư là sự đa dạng về quy mô, hình thức đầu tư và chức năng của từng dự án. Tỉnh định hướng huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và nghiên cứu mô hình đối tác công tư (PPP), đồng thời bố trí nguồn lực nhà nước đối với những hạng mục hạ tầng cần thiết.

Chẳng hạn, dự án Trung tâm logistics cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên được đề xuất quy mô khoảng 25,1 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 238,92 tỷ đồng. Theo hồ sơ, đây là dự án đầu tư công nhóm B, dự kiến sử dụng ngân sách nhà nước để đầu tư hạ tầng giai đoạn đầu, sau đó thu hút doanh nghiệp tham gia khai thác dịch vụ logistics. Cách tiếp cận này cho thấy vai trò kiến tạo của Nhà nước trong việc chuẩn bị hạ tầng nền tảng, tạo điều kiện để nguồn lực tư nhân tham gia sâu hơn vào hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, thu hút đầu tư logistics không chỉ dừng ở việc công bố danh mục và đưa ra chính sách ưu đãi. Thực tế trong chính hồ sơ mời gọi đầu tư cũng cho thấy một số dự án còn phải tiếp tục hoàn thiện các điều kiện quan trọng về đất đai, quy hoạch và giải phóng mặt bằng.

Tại Vùng trung tâm logistics – công nghiệp Vĩnh Thông, khu đất dự kiến 44 ha hiện có đất trồng lúa, đất cây lâu năm do hộ dân sử dụng và hệ thống kênh thủy lợi. Hồ sơ nêu dự án đang chờ UBND tỉnh quyết định phê duyệt về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong khi đó, dự án Trung tâm logistics Rạch Giá có diện tích dự kiến 26 ha, hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp do các hộ dân sử dụng, dù đã phù hợp với quy hoạch phân khu được phê duyệt.

Ở khu vực cửa khẩu Khánh Bình, khu đất dự kiến thực hiện dự án khoảng 28,9 ha nhưng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành; hồ sơ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cũng cần tiếp tục được cập nhật. Đối với một số khu vực khác, việc xác định ranh giới, hiện trạng đất và phương án khai thác vẫn phải được làm rõ trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị thủ tục đầu tư.

Những thông tin này cho thấy khoảng cách giữa tiềm năng quy hoạch và khả năng triển khai thực tế vẫn là vấn đề cần được quan tâm. Muốn biến danh mục dự án thành những công trình có khả năng vận hành, An Giang cần đẩy nhanh công tác chuẩn bị quỹ đất, hoàn thiện thủ tục pháp lý, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan và xây dựng lộ trình đầu tư phù hợp. Đặc biệt, cần công khai, minh bạch thông tin về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong quá trình triển khai.

Bên cạnh đó, phát triển logistics cần được đặt trong yêu cầu bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Các trung tâm kho bãi, kho lạnh, bến bãi trung chuyển và dịch vụ vận tải có thể tạo ra áp lực đáng kể lên hạ tầng giao thông, nguồn nước, năng lượng và môi trường khu vực nếu thiếu quy hoạch đồng bộ.

Do đó, ngay từ khâu lựa chọn nhà đầu tư và thiết kế dự án, cần chú trọng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng thiết bị vận tải hiệu suất cao, ứng dụng công nghệ quản lý kho thông minh, kiểm soát nước thải và chất thải, hạn chế phát thải trong hoạt động vận chuyển. Đối với các trung tâm nằm gần sông, kênh rạch, vùng sản xuất nông nghiệp và khu dân cư, yêu cầu kiểm soát tác động môi trường càng cần được đặt lên hàng đầu.

Định hướng logistics xanh không nên chỉ dừng ở thông điệp thu hút đầu tư, mà cần được cụ thể hóa bằng tiêu chí lựa chọn dự án, tiêu chuẩn hạ tầng và trách nhiệm môi trường của doanh nghiệp. Đây cũng là điều kiện để An Giang tránh nguy cơ phát triển hạ tầng logistics thiếu đồng bộ, gây áp lực lên hệ sinh thái và phát sinh chi phí khắc phục trong dài hạn.

Nâng năng lực cạnh tranh, mở rộng dư địa tăng trưởng bền vững

Cùng với lợi thế về vị trí địa lý, An Giang đang có cơ hội tận dụng quá trình hoàn thiện hạ tầng giao thông, cảng biển, đường thủy và kết nối vùng để tái cấu trúc hoạt động lưu thông hàng hóa. Khi các dự án giao thông và hạ tầng kinh tế được triển khai đồng bộ, hệ thống logistics sẽ trở thành một trong những mắt xích quan trọng kết nối sản xuất với thị trường, tạo thêm động lực cho thương mại, dịch vụ và công nghiệp chế biến.

Tài liệu mời gọi đầu tư cũng đề cập các chính sách ưu đãi đối với lĩnh vực kinh doanh trung tâm logistics, bao gồm ưu đãi về thuế và tiền thuê đất theo điều kiện, đối tượng và quy định pháp luật hiện hành. Đây là công cụ quan trọng để cải thiện sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, nhất là đối với các dự án có quy mô lớn, thời gian thu hồi vốn dài và yêu cầu đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Với định hướng hình thành 16 trung tâm logistics đến năm 2030, An Giang đang mở rộng dư địa thu hút đầu tư, tăng cường kết nối giao thương và nâng cao giá trị chuỗi cung ứng. (Ảnh: Sở Công thương tỉnh An Giang)

Tuy nhiên, ưu đãi chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi cùng cải cách thủ tục hành chính, tính ổn định của chính sách, khả năng tiếp cận quỹ đất và chất lượng hạ tầng kết nối. Nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến diện tích đất hay mức ưu đãi, mà còn cần một môi trường đầu tư minh bạch, tiến độ xử lý thủ tục rõ ràng và khả năng khai thác dự án lâu dài.

Về phía địa phương, việc phát triển mạng lưới 16 trung tâm logistics cần được triển khai theo thứ tự ưu tiên, gắn với nhu cầu thực tế của từng vùng sản xuất và năng lực kết nối giao thông. Tránh tình trạng đầu tư dàn trải, hình thành nhiều kho bãi nhưng thiếu nguồn hàng, thiếu liên kết vận tải hoặc không tạo được giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.

Quan trọng hơn, logistics cần được nhìn nhận không chỉ là hoạt động vận chuyển và lưu kho, mà là hạ tầng dịch vụ thiết yếu của nền kinh tế hiện đại. Một hệ thống logistics hiệu quả sẽ góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng khả năng tham gia của doanh nghiệp địa phương vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với lợi thế sông – biển – biên giới cùng nguồn hàng nông nghiệp, thủy sản và định hướng phát triển kinh tế biển, An Giang có cơ sở để hình thành một mạng lưới logistics liên vùng có tính cạnh tranh. Song, thước đo thành công không nằm ở số lượng dự án được đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư, mà ở khả năng hiện thực hóa các dự án, hiệu quả khai thác và những giá trị kinh tế – xã hội, môi trường mang lại.

Phát triển logistics hiện đại, xanh và thông minh vì vậy không chỉ là một hướng thu hút đầu tư, mà còn là yêu cầu trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của An Giang. Khi hạ tầng được kết nối, nguồn lực được khai thác hiệu quả và môi trường được bảo đảm, logistics sẽ trở thành động lực quan trọng giúp tỉnh nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng khu vực Mekong, mở rộng không gian phát triển và hướng tới tăng trưởng bền vững.