An Giang: Diễu hành trang phục truyền thống nhằm phát huy sự đa dạng bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc

Phụ nữ tỉnh An Giang tham gia diễu hành trang phục truyền thống - Ảnh CTV

Chiều 16/11, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo thông tin tổ chức Festival "Dòng xanh An Giang" lần thứ nhất 2026 với chủ đề "Tôn vinh di sản, kiến tạo tương lai", hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại họp báo - Ảnh Hoàng Tuấn

Tại họp báo, ông Lê Văn Phước – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, Festival "Dòng xanh An Giang" là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, để tôn vinh, giới thiệu và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp; đồng thời góp phần tăng cường sự gắn kết, tinh thần đoàn kết của các cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

An Giang hôm nay là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế và bản sắc văn hóa đặc trưng, từ đồng bằng, sông nước đến biển đảo; nơi các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm cùng chung sống, đoàn kết, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Thông qua Festival, tỉnh mong muốn giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh một An Giang mới, giàu bản sắc, năng động, thân thiện và giàu tiềm năng phát triển.

Chia sẻ phóng viên, bà Thái Thị Duy Ngân – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang cho biết, trong khuôn khổ Festival "Dòng xanh An Giang", Hội được ban tổ chức giao tổ chức diễu hành trang phục truyền thống với chủ đề "Sắc màu truyền thống – Tự hào phụ nữ An Giang".

Chị Thái Thị Duy Ngân - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang thông tin liên quan đến lễ diễu hành - Ảnh CTV

Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 7h, ngày 23/11, tại Quảng trường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá, dự kiến thu hút khoảng 800 đại biểu tham gia.

Đặc biệt, lễ diễu hành giới thiệu những bộ trang phục truyền thống tiêu biểu, tôn vinh vẻ đẹp và bản sắc văn hóa đặc trưng của các dân tộc chính trên địa bàn tỉnh như: Áo dài truyền thống (dân tộc Kinh), trang phục dân tộc Chăm, Khmer và Hoa.

Theo Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang, thông qua lễ diễu hành, Hội mong muốn tuyên truyền, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Góp phần bảo tồn, phát huy sự đa dạng bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh, khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và quảng bá hình ảnh địa phương đến với du khách.