Khối lãnh đạo tỉnh An Giang diễu hành trang phục dân tộc với chủ đề “Sắc màu truyền thống-Tự hào phụ nữ An Giang”. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Hơn 800 phụ nữ đến từ các xã, phường, đặc khu trong tỉnh An Giang đã hội tụ về khu vực Trung tâm Sinh hoạt cộng đồng phường Rạch Giá, khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống rực rỡ và đặc trưng nhất của 4 dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer.

Phụ nữ dân tộc Kinh diễu hành trang phục áo dài truyền thống. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Đoàn diễu hành đi qua các tuyến đường trong tiếng nhạc rộn rã, tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu, tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch nhưng cũng đầy tự tin của người phụ nữ vùng đất An Giang.

Hòa chung vào dòng người diễu hành trong bộ trang phục truyền thống tinh xảo của dân tộc Chăm, chị Neáng Sa Ry, ở xã Châu Phong cho biết, được khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình và bước đi cùng hơn 800 người trong toàn tỉnh cảm thấy vô cùng tự hào. “Đây không chỉ là dịp để chúng tôi giao lưu, học hỏi mà còn là cơ hội để giới thiệu nét đẹp văn hóa độc đáo của đồng bào Chăm ở An Giang đến với đông đảo người dân và du khách”, chị Neáng Sa Ry bộc bạch.

Đồng bào dân tộc Chăm diễu hành trang phục dân tộc. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Lễ diễu hành là hoạt động điểm nhấn nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống trong các tầng lớp phụ nữ.

Dân tộc Hoa diễu hành trang phục dân tộc với chủ đề “Sắc màu truyền thống-Tự hào phụ nữ An Giang”. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Trương Thanh Thúy, thông qua chủ đề “Sắc màu truyền thống-Tự hào phụ nữ An Giang”, địa phương mong muốn tạo ra một sân chơi văn hóa ý nghĩa, tôn vinh giá trị của trang phục truyền thống các dân tộc.

Dân tộc Khmer diễu hành trang phục dân tộc.(Ảnh: QUỐC TRINH)

Sự tham gia nhiệt tình của hơn 800 người là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên của phụ nữ An Giang trong thời kỳ mới, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người An Giang thân thiện, nghĩa tình.