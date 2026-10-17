An Giang điều động, bổ nhiệm 81 cán bộ quân sự cấp xã

Đại tá Nguyễn Việt Thắng trao quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 17/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh công bố các quyết định của Tư lệnh Quân khu 9 về điều động, bổ nhiệm 81 cán bộ giữ các chức vụ Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và Phó Trưởng ban.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Việt Thắng Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang chúc mừng các cán bộ nhận quyết định, đồng thời yêu cầu trên cương vị mới, mỗi đồng chí tiếp tục giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động học tập, nâng cao trình độ và phát huy vai trò tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương.

Đại tá Nguyễn Việt Thắng cũng yêu cầu các cán bộ tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh.