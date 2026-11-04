An Giang điều động, bổ nhiệm 42 sĩ quan biên phòng

Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trao quyết định cho các cán bộ.

Các quyết định được thực hiện ở cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và cấp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Việc điều động, bổ nhiệm nhằm kiện toàn tổ chức, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ huy, điều hành thông suốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, trình độ, năng lực và kinh nghiệm công tác.

Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, yêu cầu các cán bộ được điều động, bổ nhiệm nhanh chóng nắm bắt công việc, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.