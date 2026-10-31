An Giang điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2026 tăng lên hơn 31.222 tỷ đồng

Thi công dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận trên địa bàn tỉnh An Giang. (Ảnh: TTXVN phát)

Tỉnh An Giang điều chỉnh, bổ sung, nâng tổng mức đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương lên hơn 31.222 tỷ đồng, tăng hơn 2.540 tỷ đồng so với kế hoạch vốn Hội đồng Nhân dân tỉnh giao trước đó.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ thông tin số vốn điều chỉnh tăng thêm thực hiện bổ sung bồi thường, tái định cư hơn 2.417 tỷ đồng; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035 gần 210 tỷ đồng; phân bổ cho xã, phường, đặc khu kế hoạch vốn năm 2026 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 gần 370 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh và phân bổ vốn góp phần thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm giải quyết nút thắt lớn nhất trong đầu tư công, đẩy nhanh tốc độ bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án hạ tầng trọng điểm của tỉnh.

Tiếp đến, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các hộ nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và tạo sinh kế bền vững tại các vùng khó khăn. Đồng thời, các xã, phường, đặc khu thực thi các chương trình nông thôn mới, giảm nghèo, hỗ trợ đồng bào dân tộc và phát triển văn hóa.

Cùng đó, trong điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, An Giang kiên quyết xử lý tình trạng đọng vốn và vốn chờ dự án, cắt giảm kế hoạch vốn đối với những dự án triển khai chậm tiến độ để điều chuyển sang các nhiệm vụ có khả năng giải ngân nhanh và giải quyết các điểm nghẽn hạ tầng cấp thiết.

Cụ thể, điều giảm kế hoạch vốn đối với 40 nhiệm vụ, dự án được bố trí kế hoạch vốn lớn nhưng đến nay chậm giải ngân, với tổng số vốn điều giảm hơn 1.368 tỷ đồng.

Để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu 100% kế hoạch vốn đầu tư công sau điều chỉnh, bổ sung năm 2026, An Giang chỉ đạo các ngành chức năng, xã, phường, đặc khu thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để xảy ra tình trạng chậm giao vốn, tồn đọng vốn; đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán, không để dồn vào cuối năm.

Đồng thời, các ngành chức năng và các địa phương chủ động rà soát tiến độ giải ngân để kịp thời có phương án xử lý cụ thể, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh An Giang nhấn mạnh, tỉnh xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, cần quán triệt và áp dụng nghiêm túc phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ kết quả đối với từng dự án, nhiệm vụ cụ thể.

Sở, ban, ngành và các xã, phường, đặc khu căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư nhằm tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với nhóm dự án còn tồn tại, đặc biệt là các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng; bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu triển khai thi công các dự án theo quy định.

Tiếp đến, các đoàn kiểm tra các công trình trọng điểm do các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn tổ chức các cuộc kiểm tra nắm bắt kịp thời các khó khăn vướng mắc của dự án từ đó định hướng giải quyết các khó khăn vướng mắc kịp thời nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân tốt, tiếp tục theo dõi, đôn đốc các dự án để có đề xuất rút ngắn thời gian thi công, sớm nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đối với các đơn vị chưa giải ngân và giải ngân thấp, khẩn trương triển khai thực hiện hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân đạt kế hoạch vốn giao./.