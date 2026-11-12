An Giang điều chỉnh tổ chức Festival 'Dòng xanh An Giang' lần thứ I năm 2026

Festival "Nước mắm Phú Quốc truyền thống trăm năm" lần thứ nhất năm 2025. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Theo kế hoạch điều chỉnh mới nhất, thời gian diễn ra hai sự kiện trọng tâm là Lễ Khai mạc (ngày 22/11/2026) và Lễ Bế mạc (ngày 24/11/2026) của Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I sẽ được dời sang lúc 20 giờ (thay vì 19 giờ như kế hoạch trước đó).

Cả hai chương trình đều có kịch bản riêng và được truyền hình trực tiếp trên sóng ATV (Báo và Phát thanh-Truyền hình An Giang) cùng sóng phát thanh, truyền hình của các tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, Hội thảo về nhận diện và phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang cũng được ấn định thời gian tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 23/11/2026.

Khách tham quan hội chợ tại An Giang. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Một điểm thay đổi đáng chú ý khác là Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quyết định hợp nhất hai hoạt động hội chợ và không gian ẩm thực thành một sự kiện chung mang tên Hội chợ triển lãm Nông nghiệp-Du lịch kết hợp không gian ẩm thực, mua sắm. Sự kiện diễn ra từ ngày 22/11 đến ngày 29/11/2026 trên tuyến đường Trần Quang Khải (đoạn từ đường 3/2 đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Rạch Giá) với quy mô dự kiến từ 250 đến 300 gian hàng.

Về công tác phối hợp thực hiện, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức hội chợ triển lãm nêu trên, trực tiếp huy động và kết nối các doanh nghiệp, nghệ nhân, hộ kinh doanh tham gia quảng bá đặc sản, sản phẩm OCOP của tỉnh.

Du khách thưởng thức đặc sản nước mắm Phú Quốc. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Các đơn vị như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương, Sở Du lịch, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cùng Ủy ban nhân dân phường Rạch Giá sẽ phối hợp chặt chẽ trong khâu tổ chức và bảo đảm chất lượng dịch vụ lưu trú, niêm yết giá phục vụ du khách.

Ngoài các nội dung điều chỉnh trên, toàn bộ các hoạt động còn lại trong khuôn khổ Festival “Dòng xanh An Giang” hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 vẫn tiếp tục triển khai theo đúng Kế hoạch số 643/KH-UBND ban hành ngày 3/11/2026.