An Giang: Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển

Cuộc diễn tập có đề mục “Lực lượng vũ trang phối hợp các phòng, ban, ngành, đoàn thể thực hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn”.

Sau phần vận hành cơ chế, các lực lượng bước vào thực hành ứng phó với tình huống giả định bão số 6 ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn, gây gió mạnh, mưa lớn, nước dâng, đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và hoạt động của tàu thuyền trên biển.

Lễ khai mạc diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cưu nạn trên biển tại xã Tân Thạnh

Phần thực hành được tổ chức tại khu vực cửa biển Xẻo Nhàu, ấp Xẻo Nhàu A, xã Tân Thạnh với 4 giai đoạn gồm: tổ chức thông báo, kêu gọi, hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền vào khu vực trú bão; thực hành sơ tán nhân dân về nơi tránh trú; tổ chức giúp dân chằng chống nhà cửa và khắc phục hậu quả sau bão.

Trong từng tình huống, các lực lượng Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng, lực lượng an ninh cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã phối hợp triển khai nhiệm vụ theo phương án hiệp đồng.

Trong đó, lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, thông báo diễn biến của bão đến các khu dân cư; cơ động ra khu vực cửa biển cảnh báo ngư dân, hướng dẫn tàu thuyền rời khu vực nguy hiểm, vào nơi tránh trú an toàn; đồng thời triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng sơ tán nhân dân, bảo vệ tài sản và xử trí các tình huống phát sinh.

Ban Chỉ đạo diễn tập trao tặng quà cho các đơn vị tham gia diễn tập

Theo nhận xét của Ban Chỉ đạo diễn tập, quá trình diễn tập, các thành phần bám sát nội dung, kịch bản, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã; sự chủ động, phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong tổ chức ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

Các tình huống được xử trí theo trình tự, sát với đặc điểm địa bàn ven biển của xã Tân Thạnh và bảo đảm an toàn về người, phương tiện, trang thiết bị.

Thông qua diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; khả năng tham mưu, tổ chức chỉ huy của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã và trình độ phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng.

Đồng thời, kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm “3 sẵn sàng”, “4 tại chỗ”, làm cơ sở tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đáp ứng yêu cầu xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra trên địa bàn.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập: