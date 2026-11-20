Đại tá Huỳnh Thanh Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập phát biểu trong buổi diễn tập tại Kho xăng dầu Thọ Phước.

Tình huống giả định xảy ra khi dông lốc, sét đánh trực tiếp vào mái bể chứa xăng dầu dung tích 1.000m³ đang xuất nhập nhiên liệu, gây nổ lớn, làm sập hệ thống chữa cháy cố định và đe dọa cháy lan toàn bộ kho chứa 5.900m³ xăng dầu.

Sự cố còn gây cháy tàu dầu trọng tải 300 tấn đang neo đậu trên sông Cái Sắn, làm đứt đường ống, khiến xăng dầu tràn ra mặt sông và bốc cháy. Nhiều công nhân, thủy thủ bị thương, ngạt khói, mắc kẹt hoặc rơi xuống sông.

Ngay khi xảy ra sự cố, lực lượng chữa cháy cơ sở và chính quyền xã Thạnh Lộc triển khai báo động, cô lập đường ống, di dời tài sản, phân luồng giao thông và sơ cấp cứu ban đầu.

Lực lượng tham gia diễn tập.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh huy động phương tiện chuyên dụng, phối hợp với lực lượng quân sự, biên phòng, y tế, cảnh sát giao thông, kiểm ngư triển khai chữa cháy, cứu người trên bờ và dưới nước.

Các lực lượng tổ chức quây phao chống tràn dầu, lặn tìm kiếm người mất tích, giải cứu người mắc kẹt và sử dụng bọt chữa cháy chuyên dụng để dập lửa. Sau 20 phút phối hợp tác chiến, đám cháy được khống chế hoàn toàn, toàn bộ nạn nhân được giải cứu, đưa đi cấp cứu.

An Giang hiện có 15 kho dự trữ xăng dầu và hơn 1.075 cửa hàng xăng dầu các loại. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, khả năng ứng phó và phối hợp xử lý các tình huống cháy, nổ lớn tại những cơ sở trọng điểm về xăng dầu trên địa bàn tỉnh.