An Giang: Diễn tập chiến đấu phòng thủ đặc khu Thổ Châu năm 2026

Diễn tập chiến đấu phòng thủ đặc khu Thổ Châu với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”.

Đại tá Nguyễn Thành Ân, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang phát biểu khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ đặc khu Thổ Châu năm 2026.

Điểm nhấn của diễn tập là phần thực binh với nội dung “Trung đội dân quân cơ động đánh địch đổ bộ đường biển”. Đây là nội dung huấn luyện chiến thuật quan trọng, phù hợp với đặc điểm địa bàn biển, đảo. Thông qua diễn tập nhằm đánh giá công tác chuẩn bị, trình độ huấn luyện, năng lực tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng và thực hành chiến đấu của trung đội dân quân cơ động.

Quang cảnh buổi khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ đặc khu Thổ Châu năm 2026.

Các khung diễn tập thực hành nội dung vận hành cơ chế theo các giai đoạn của diễn tập.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Thành Ân đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội đặc khu Thổ Châu và các lực lượng tham gia diễn tập phải bám sát nguyên tắc, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong quá trình thực hành diễn tập. Các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm; hiệp đồng chặt chẽ, chấp hành nghiêm kế hoạch, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Ngay sau khai mạc, các đại biểu và lực lượng tham gia diễn tập bước vào nội dung vận hành cơ chế theo các giai đoạn của cuộc diễn tập. Cấp ủy, chính quyền đặc khu Thổ Châu tổ chức chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; đánh giá tình hình, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, điều hành và tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ.