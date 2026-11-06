An Giang - Điểm hẹn văn hóa, kết nối những miền di sản

Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026 là một hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc do UBND tỉnh An Giang tổ chức. Ảnh minh họa: NHƯ NGỌC

Theo thông cáo báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cả nước có 406 hoạt động, chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026; trong đó, có 282 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, 36 sự kiện thể dục - thể thao và 85 sự kiện trưng bày, triển lãm. Cả 34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai với nhiều hoạt động phong phú, hướng đến mục tiêu bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy giao lưu và đưa văn hóa đến gần hơn với cộng đồng.

Đặc biệt, Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức trong dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Đây là dấu mốc có ý nghĩa sâu sắc, nhắc nhớ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước.

Trong dòng chảy chung ấy, việc An Giang được lựa chọn phối hợp đăng cai Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất là niềm vinh dự, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm trong việc tổ chức một sự kiện mang tầm vóc quốc gia. Đây là dịp để địa phương giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người, những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc; qua đó tăng cường giao lưu, kết nối các vùng, miền và khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc.

Vì vậy, Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất không chỉ là dịp trình diễn, giới thiệu các tiết mục nghệ thuật hay trưng bày những sản phẩm văn hóa truyền thống mà còn là cơ hội để những giá trị văn hóa được kể lại bằng ngôn ngữ hiện đại, được kết nối với đời sống đương đại và lan tỏa đến đông đảo công chúng. Qua đó, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa. Đồng thời, việc đăng cai một sự kiện văn hóa quy mô toàn quốc là cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế. Song, giá trị của sự kiện không nên chỉ dừng lại ở thời gian diễn ra 5 ngày. Điều cần thiết hơn là từ sự kiện này, tỉnh có thể tạo thêm động lực để xây dựng những chương trình quảng bá văn hóa dài hạn, kết nối các điểm đến di sản, phát triển sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa và khuyến khích cộng đồng tham gia gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống.

Cùng với đó, cần quan tâm đầu tư cho các thiết chế văn hóa cơ sở, tạo điều kiện để nghệ nhân, người thực hành di sản, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian có môi trường hoạt động và truyền dạy. Việc ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu di sản, xây dựng bản đồ văn hóa, số hóa tư liệu, hình ảnh, hiện vật cũng là hướng đi cần thiết nhằm giúp các giá trị văn hóa tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Từ một sự kiện văn hóa, nếu biết khai thác hiệu quả, An Giang có thể mở rộng cơ hội hợp tác, giao lưu, thu hút du khách, đồng thời tạo thêm không gian phát triển cho các ngành nghề, dịch vụ gắn với văn hóa. Đây còn là dịp để nhìn lại những giá trị đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ, đồng thời mở ra cách tiếp cận mới trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa sau hợp nhất. Khi những miền đất được kết nối, những cộng đồng được giao lưu và những giá trị truyền thống được trân trọng, văn hóa sẽ trở thành sợi dây gắn kết tình cảm, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Một ngày hội thành công không chỉ được đo bằng quy mô tổ chức hay số lượng người tham dự, mà còn bằng những giá trị được lan tỏa sau khi sự kiện khép lại. Đó là niềm tự hào về quê hương, ý thức gìn giữ di sản, sự đồng thuận trong cộng đồng và những cơ hội phát triển mới được mở ra từ chính nguồn lực văn hóa.

An Giang có quyền tự hào khi trở thành điểm hẹn của Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất. Nhưng hơn cả niềm tự hào ấy, điều quan trọng là biến cơ hội đăng cai thành động lực để văn hóa thực sự trở thành nền tảng, nguồn lực và sức mạnh phát triển. Bởi, một vùng đất chỉ có thể phát triển bền vững khi biết trân trọng quá khứ, gìn giữ bản sắc và chủ động kiến tạo những giá trị mới cho tương lai.

Dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam vào phục vụ cộng đồng tại địa chỉ cmap.vn. Nền tảng cung cấp thông tin về các sự kiện, hoạt động và điểm đến văn hóa trên cả nước, góp phần kết nối các nguồn lực văn hóa trên môi trường số. Đây cũng là công cụ hữu ích để các địa phương, trong đó có An Giang, giới thiệu những địa chỉ văn hóa, di sản và sản phẩm du lịch đặc trưng đến người dân, du khách.