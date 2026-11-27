Tiết mục văn nghệ do Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang thực hiện

Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 26.11, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang.

Với chuỗi hoạt động trưng bày, biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa phong phú, Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I năm 2026 tại An Giang đã tạo nên không gian giao lưu đa sắc màu, góp phần quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, kết nối di sản với đời sống đương đại.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Phong Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đánh giá ngày hội đã tạo không gian giao lưu, giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của các vùng miền; đồng thời góp phần kết nối di sản với sáng tạo, du lịch và phát triển.

Thông qua các hoạt động trưng bày, biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa, ngày hội mang đến bức tranh đa sắc màu về văn hóa Việt Nam, thể hiện chiều sâu truyền thống, sức sống đương đại và khát vọng phát triển trong thời kỳ mới.

Ban Tổ chức trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân tại lễ bế mạc

Theo ông Nguyễn Phong Phú, việc tổ chức ngày hội tại An Giang có ý nghĩa sâu sắc, bởi đây là vùng đất hội tụ nhiều cộng đồng dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa... cùng sinh sống, tạo nên sự phong phú, đa dạng trong đời sống văn hóa. Những giá trị truyền thống được các thế hệ gìn giữ, trao truyền và bồi đắp đã góp phần làm nên bản sắc riêng của vùng đất An Giang.

Đặc biệt, sự phối hợp trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương cùng sự tham gia tích cực của nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng đã góp phần tạo nên không gian giao lưu văn hóa giàu bản sắc, tăng cường sự gắn kết giữa các vùng miền.

Những kết quả đạt được từ Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I là cơ sở thực tiễn để tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung và phương thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam trong những năm tiếp theo. Qua đó, các giá trị văn hóa truyền thống có thêm cơ hội được bảo tồn, phát huy và lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Bế mạc Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I năm 2026, Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam tặng giấy khen cho 12 tập thể và 1 cá nhân có thành tích đóng góp vào thành công của Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I năm 2026.