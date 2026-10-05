An Giang đề xuất xác định 125 thôn dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Tha phát biểu kết luận cuộc họp.

Sáng 5/10, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp rà soát, xác định thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn sau sắp xếp theo Nghị định số 272/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo báo cáo của UBND các xã, phường, hồ sơ rà soát đã được hoàn thiện; số liệu trong báo cáo thẩm định được kiểm tra, đối chiếu theo quy định. Các địa phương cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và đề nghị giữ nguyên số lượng thôn, ấp dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn đã rà soát.

Riêng UBND xã Ngọc Chúc đề nghị đưa hai ấp Ngọc Lợi và Ngọc Vinh ra khỏi danh sách thôn đặc biệt khó khăn.

Kết luận cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Tha thống nhất trình UBND tỉnh xem xét xác định 125 thôn dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ông Danh Tha yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát kỹ tiêu chí hộ gia đình sử dụng điện; kiểm tra, đối chiếu, loại bỏ trường hợp một hộ có từ 2 - 3 đồng hồ điện để số liệu phản ánh đúng thực tế.

Các báo cáo phải thống nhất số liệu, không để xảy ra mâu thuẫn giữa hồ sơ và các nguồn thông tin liên quan; từng nội dung phải có số liệu cụ thể, tài liệu minh chứng đầy đủ.

UBND các xã, phường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu minh chứng theo ý kiến tại cuộc họp và gửi về Sở Dân tộc và Tôn giáo chậm nhất ngày 15/10/2026 để tổng hợp, kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền theo quy định.