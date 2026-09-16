An Giang đề xuất Trung ương hỗ trợ gần 7.000 tỷ đồng ứng phó sạt lở

Đoạn sạt lở bờ sông tại xã Mỹ Hòa Hưng. Ảnh: Chi cục Thủy lợi tỉnh cung cấp

Theo ông Lương Huy Khanh, toàn tỉnh hiện có 56 đoạn sông, kênh, rạch được cảnh báo nguy cơ sạt lở, với tổng chiều dài 181.450m. Trong đó, 4 đoạn ở mức độ đặc biệt nguy hiểm, 3 đoạn ở mức độ nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, 49 đoạn ở mức độ nguy hiểm. Các khu vực cảnh báo chủ yếu tập trung trên sông Hậu, sông Tiền và một số tuyến sông, kênh, rạch lớn.

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 35 vụ sạt lở, rạn nứt, sụp lún đất bờ sông, kênh, rạch, với tổng chiều dài khoảng 1.700m, ảnh hưởng đến 45 căn nhà cần di dời. Trong đó, 8 căn sụp hoàn toàn và 5 căn sụp một phần xuống sông, kênh, rạch.

Trước thực tế này, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 19/6/2026 về tăng cường phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn; yêu cầu các địa phương quản lý chặt hoạt động xây dựng nhà ở, công trình và các hoạt động có nguy cơ làm gia tăng sụt lún, sạt lở; đồng thời rà soát, sắp xếp, di dời dân cư tại những khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện quan trắc, cảnh báo tại 56 đoạn sông, kênh, rạch; các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh. Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng phối hợp với 8 xã, phường kiểm tra, hỗ trợ xử lý các trường hợp xây dựng công trình trong phạm vi công trình thủy lợi, kênh, rạch.

Tại những điểm sạt lở, địa phương được hướng dẫn triển khai các giải pháp theo phương châm “4 tại chỗ”, huy động lực lượng, vật tư và sử dụng vật liệu tại chỗ như cừ tràm, cừ bạch đàn, cành cây, lục bình… để hạn chế phát sinh, mở rộng sạt lở.

Đối với những khu vực sạt lở quy mô lớn trên các tuyến sông chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án tỉnh và các địa phương hoàn chỉnh báo cáo đề xuất, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, xem xét trình Chính phủ hỗ trợ tỉnh từ nguồn vốn ngân sách Trung ương để ưu tiên thực hiện 18 dự án kè sạt lở bờ sông, với tổng nhu cầu vốn 6.988 tỷ đồng.