An Giang đề xuất Trung ương hỗ trợ gần 7.000 tỉ đồng ứng phó sạt lở

Nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng tại xã đảo Mỹ Hòa Hưng

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang, toàn tỉnh hiện có 56 đoạn sông, kênh, rạch được cảnh báo có nguy cơ sạt lở, với tổng chiều dài khoảng 181.450m. Trong đó, 4 đoạn ở mức độ đặc biệt nguy hiểm; 3 đoạn ở mức độ nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm; 49 đoạn ở mức độ nguy hiểm. Các khu vực cảnh báo chủ yếu tập trung trên sông Hậu, sông Tiền và một số tuyến sông, kênh, rạch lớn.

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 35 vụ sạt lở, rạn nứt, sụp lún đất bờ sông, kênh, rạch, với tổng chiều dài khoảng 1.700m, ảnh hưởng đến 45 căn nhà cần di dời. Trong số này, 8 căn bị sụp hoàn toàn và 5 căn bị sụp một phần xuống sông, kênh, rạch.

Trước diễn biến phức tạp, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 19.6.2026 về tăng cường phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn.

Chỉ thị yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý hoạt động xây dựng nhà ở, công trình và các hoạt động có nguy cơ làm gia tăng sụt lún, sạt lở; đồng thời rà soát, sắp xếp, di dời dân cư tại những khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Lãnh đạo xã đảo Mỹ Hòa Hưng kiểm tra khu vực sạt lở trên địa bàn xã

Sở Nông nghiệp và Môi trường đang thực hiện quan trắc, theo dõi, cảnh báo tại 56 đoạn sông, kênh, rạch có nguy cơ sạt lở. Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng tránh; phối hợp kiểm tra, hỗ trợ xử lý các trường hợp xây dựng công trình trong phạm vi công trình thủy lợi, kênh, rạch.

Tại các điểm sạt lở, địa phương được hướng dẫn triển khai các giải pháp theo phương châm “4 tại chỗ”, huy động lực lượng, vật tư và sử dụng vật liệu tại chỗ như cừ tràm, cừ bạch đàn, cành cây, lục bình… để hạn chế phát sinh, mở rộng phạm vi sạt lở.

Đối với những khu vực có nguy cơ sạt lở quy mô lớn trên các tuyến sông chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án tỉnh và các địa phương hoàn chỉnh báo cáo đề xuất, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, xem xét trình Chính phủ hỗ trợ nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Theo đề xuất, nguồn vốn 6.988 tỉ đồng sẽ được ưu tiên thực hiện 18 dự án kè chống sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân, khu dân cư, cơ sở hạ tầng và các công trình quan trọng.

Trước đó, khoảng 13 giờ 15 phút ngày 9.9, tại khu vực đầu cồn, tổ 1, ấp Mỹ Khánh 1, xã đảo Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến 4 hộ dân với 16 nhân khẩu. Chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở.