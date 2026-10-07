An Giang đề xuất hỗ trợ hơn 4.000 cán bộ sau sắp xếp

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong chủ trì phiên họp.

Sáng 7/10, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong chủ trì phiên họp thành viên UBND tỉnh, xem xét phương án chính sách hỗ trợ cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính cùng một số nội dung về đất đai, an sinh xã hội và truyền thông cơ sở.

Theo dự thảo văn bản, khoảng 4.074 người bị tác động do thay đổi trụ sở làm việc, với khoảng cách từ 10km trở lên, được đề xuất hỗ trợ chi phí đi lại, sinh hoạt và lưu trú.

Người có khoảng cách từ 10km đến dưới 15km được đề xuất hỗ trợ 700.000 đồng/người/tháng tiền đi lại; từ 15km trở lên là 1 triệu đồng. Ngoài ra, mức hỗ trợ sinh hoạt phí là 1 triệu đồng và lưu trú 500.000 đồng/người/tháng.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các xã hải đảo, mức đề xuất gồm 1 triệu đồng chi phí đi lại, 1 triệu đồng sinh hoạt phí và 500.000 đồng lưu trú mỗi tháng.

Tổng kinh phí dự kiến khoảng 9,68 tỉ đồng/tháng, tương đương 116,16 tỉ đồng/năm và 232,32 tỉ đồng nếu thực hiện trong 2 năm.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Lê Hữu Toàn báo cáo tại phiên họp.

UBND tỉnh thống nhất tiếp tục trình Thường trực Tỉnh ủy phương án xây dựng chính sách hỗ trợ này.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan rà soát, tổng hợp số liệu trên cơ sở dữ liệu hiện có, không tổ chức khảo sát mới để tránh kéo dài thời gian.

Đồng chí Nguyễn Thanh Phong cũng yêu cầu tính toán cụ thể phương án nếu chính sách được áp dụng cho cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cấp tỉnh và cấp xã. Các số liệu, phương án phải được chuẩn bị đầy đủ để giải trình khi trình Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trường hợp chủ trương được thống nhất và dữ liệu đã đủ, các cơ quan hoàn chỉnh hồ sơ; nếu còn thiếu mới tiếp tục điều tra, bổ sung.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh An Giang Ngô Hen phát biểu ý kiến về các nội dung dự kiến trình HĐND tỉnh.

Cũng tại phiên họp, UBND tỉnh thống nhất trình HĐND tỉnh dự thảo nghị quyết quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với các sản phẩm truyền thông cấp xã.

Theo dự thảo, mức nhuận bút tối đa đối với một bản tin, thông báo hoặc ảnh là 50.600 đồng; một bài viết là 126.500 đồng, tính trên mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng.

Thường trực UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chủ trì tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, rà soát kỹ đối tượng, định mức chi, nguồn kinh phí và trách nhiệm của các đơn vị liên quan; đồng thời cập nhật các quy định mới của Trung ương, hoàn chỉnh hồ sơ để trình HĐND tỉnh và cấp có thẩm quyền xem xét.

Phiên họp cũng xem xét việc bổ sung bảng giá đất năm 2026, giá đất cụ thể để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 4 dự án tại đặc khu Phú Quốc và dự thảo chính sách hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Quang cảnh phiên họp.