An Giang đề xuất hỗ trợ 2 triệu đồng/chi hội/năm

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh An Giang Phạm Văn Màu phát biểu tại buổi thẩm tra.

Chiều 21/10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh An Giang thẩm tra hai dự thảo nghị quyết liên quan đến chế độ bồi dưỡng người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các chi hội thuộc tổ chức chính trị - xã hội tại những địa bàn đặc thù.

Theo dự thảo về chế độ bồi dưỡng tiếp công dân, người trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, chưa hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề được đề xuất mức 200.000 đồng/người/ngày. Trường hợp đang hưởng phụ cấp này, mức bồi dưỡng là 150.000 đồng/người/ngày. Một số đối tượng phối hợp tiếp công dân, bảo đảm an ninh, trật tự, y tế và người chuyên trách xử lý đơn được đề xuất mức 100.000 đồng/người/ngày.

Kinh phí thực hiện chính sách dự kiến khoảng 7,7 tỉ đồng/năm, tăng khoảng 4 tỉ đồng so với quy định hiện hành. Tại buổi thẩm tra, các đại biểu đề nghị làm rõ cơ sở tính toán kinh phí, rà soát đầy đủ đối tượng thụ hưởng và hướng dẫn thống nhất cách tính ngày hưởng chế độ. Việc triển khai phải bảo đảm không vượt dự toán ngân sách năm 2026 được giao.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Kiếm Phong ý kiến tại buổi thẩm tra.

Đề xuất hỗ trợ 3.605 chi hội

Đối với dự thảo nghị quyết hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các chi hội tại địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hải đảo, xã đảo, xã an toàn khu và xã biên giới, UBND tỉnh đề xuất mức hỗ trợ 2 triệu đồng/chi hội/năm.

Các đối tượng dự kiến được hỗ trợ gồm Ban Công tác Mặt trận, Chi hội Nông dân, Chi hội Phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh và Chi đoàn Thanh niên tại các khóm, ấp, khu phố đủ điều kiện. Toàn tỉnh dự kiến có 3.605 chi hội thụ hưởng, với tổng kinh phí khoảng 7,21 tỉ đồng/năm từ ngân sách tỉnh.

Nguồn kinh phí nhằm phục vụ họp, sinh hoạt định kỳ, sơ kết, tổng kết, phát động phong trào, mua văn phòng phẩm, in tài liệu tuyên truyền và khen thưởng theo quy định.

Các đại biểu thống nhất sự cần thiết ban hành nghị quyết mới, tạo cơ sở pháp lý ổn định để địa phương lập dự toán ngân sách hằng năm sau sắp xếp đơn vị hành chính. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị rà soát phạm vi địa bàn được hỗ trợ, làm rõ khái niệm “hải đảo”, “xã đảo” và bổ sung căn cứ pháp lý phù hợp.

Về mức hỗ trợ 2 triệu đồng/chi hội/năm, các đại biểu cũng thảo luận về sự khác biệt giữa các địa bàn có quy mô dân số và điều kiện hoạt động khác nhau. Theo ý kiến tại cuộc họp, mức đề xuất này nằm trong khung từ 1-2 triệu đồng/năm, nhằm góp phần duy trì hoạt động của các chi hội ở cơ sở.